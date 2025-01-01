DocumentazioneSezioni
Crea una sessione ONNX, caricando un modello da un file *.onnx

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // percorso del file
   uint    flags      // flag per creare il modello
   );

Parametri

filename

[in] Percorso del file *.onnx del modello relativo alla cartella \MQL5\Files\ .

flags

[in] Flag da ENUM_ONNX_FLAGS, che descrive la modalità di creazione del modello: ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.

Valore Restituito

L'handle della sessione creata o INVALID_HANDLE se si verifica un errore. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.

Nota

Se il file specificato non viene trovato sul disco, il sistema riprova ad aprire il file, aggiungendo l'estensione '.onnx' al nome.