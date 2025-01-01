MQL5 RiferimentoModelli ONNXOnnxCreate
OnnxCreate
Crea una sessione ONNX, caricando un modello da un file *.onnx
long OnnxCreate(
Parametri
filename
[in] Percorso del file *.onnx del modello relativo alla cartella \MQL5\Files\ .
flags
[in] Flag da ENUM_ONNX_FLAGS, che descrive la modalità di creazione del modello: ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.
Valore Restituito
L'handle della sessione creata o INVALID_HANDLE se si verifica un errore. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.
Nota
Se il file specificato non viene trovato sul disco, il sistema riprova ad aprire il file, aggiungendo l'estensione '.onnx' al nome.