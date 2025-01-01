OnnxCreate

ONNXセッションを作成し、*.onnxファイルからモデルを読み込みます。

long OnnxCreate(

string filename,

uint flags

);

パラメータ

filename

[in] MQL5\ Files\フォルダに相対する、モデルの*.onnxファイルへのパス

フラグ

[in] モデル作成モードを示す、ENUM_ONNX_FLAGSからのフラグ（ONNX_COMMON_FOLDER、ONNX_DEBUG_LOGS）

戻り値

作成されたセッションのハンドル。エラーが発生した場合はINVALID_HANDLE。エラーコードの取得にはGetLastError関数が呼ばれます。

注意事項

指定されたファイルがディスク上に見つからない場合、システムは、名前に「.onnx」拡張子を追加したファイルを開こうとします。