OnnxCreate

ONNXセッションを作成し、*.onnxファイルからモデルを読み込みます。

long  OnnxCreate(
  string filename, // ファイルパス
  uint   flags     // モデル作成フラグ
  );

パラメータ

filename

[in] MQL5\ Files\フォルダに相対する、モデルの*.onnxファイルへのパス

フラグ

[in] モデル作成モードを示す、ENUM_ONNX_FLAGSからのフラグ（ONNX_COMMON_FOLDER、ONNX_DEBUG_LOGS）

戻り値

作成されたセッションのハンドル。エラーが発生した場合はINVALID_HANDLEエラーコードの取得にはGetLastError関数が呼ばれます。

注意事項

指定されたファイルがディスク上に見つからない場合、システムは、名前に「.onnx」拡張子を追加したファイルを開こうとします。