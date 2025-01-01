Manual de referencia de MQL5Modelos ONNXOnnxCreate
- Soporte de ONNX
- Conversión de formatos
- Autoconversión de los datos
- Creación de un modelo
- Inicio del modelo
- Comprobación en el simulador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estructura de los datos
OnnxCreate
Crea una sesión de ONNX cargando el modelo desde un archivo *.onnx.
long OnnxCreate(
Parámetros
filename
[in] Ruta al archivo *.onnx del modelo respecto a la carpeta \MQL5\Files\.
flags
[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de creación del modelo son ONNX_COMMON_FOLDER y ONNX_DEBUG_LOGS.
Valor retornado
Manejador para la sesión creada o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.
Observación
Si el archivo especificado no se encuentra en el disco, se hará un nuevo intento de abrir el archivo añadiendo al nombre la extensión '.onnx'.