OnnxCreate

Crea una sesión de ONNX cargando el modelo desde un archivo *.onnx.

long OnnxCreate(

string filename,

uint flags

);

Parámetros

filename

[in] Ruta al archivo *.onnx del modelo respecto a la carpeta \MQL5\Files\.

flags

[in] Las banderas ENUM_ONNX_FLAGS que describen el modo de creación del modelo son ONNX_COMMON_FOLDER y ONNX_DEBUG_LOGS.

Valor retornado

Manejador para la sesión creada o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.

Observación

Si el archivo especificado no se encuentra en el disco, se hará un nuevo intento de abrir el archivo añadiendo al nombre la extensión '.onnx'.