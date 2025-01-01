Referência MQL5Modelos ONNXOnnxCreate
- Suporte a ONNX
- Conversão de formatos
- Autoconversão de dados
- Criação de modelo
- Inicialização do modelo
- Verificação no testador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estruturas de dados
OnnxCreate
Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de um arquivo *.onnx
|
long OnnxCreate(
Parâmetros
filename
[in] Caminho para o arquivo *.onnx do modelo em relação à pasta \MQL5\Files\.
flags
[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de criação do modelo – ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.
Valor retornado
Identificador da sessão criada ou INVALID_HANDLE em caso de erro. Para obter o código do erro chame a função GetLastError.
Observação
Se o arquivo especificado não for encontrado no disco, será feita uma segunda tentativa de abrir o arquivo com a extensão '.onnx' anexada ao nome.