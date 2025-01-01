OnnxCreate

Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de um arquivo *.onnx

long OnnxCreate(

string filename,

uint flags

);

Parâmetros

filename

[in] Caminho para o arquivo *.onnx do modelo em relação à pasta \MQL5\Files\.

flags

[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de criação do modelo – ONNX_COMMON_FOLDER e ONNX_DEBUG_LOGS.

Valor retornado

Identificador da sessão criada ou INVALID_HANDLE em caso de erro. Para obter o código do erro chame a função GetLastError.

Observação

Se o arquivo especificado não for encontrado no disco, será feita uma segunda tentativa de abrir o arquivo com a extensão '.onnx' anexada ao nome.