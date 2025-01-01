MQL5 リファレンスONNX 모델OnnxCreate
- ONNX 지원
- 포맷 변환
- 자동 데이터 유형 변환
- 모델 생성
- 모델 실행
- 전략 테스터에서 실행
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- 데이터 구조
OnnxCreate
*.onnx 파일에서 모델을 로드하여 ONNX 세션을 만듭니다.
|
long OnnxCreate(
패러미터
filename
【in】 \MQL5\Files\ 폴더에 대한 모델의 *.onnx 파일 경로입니다.
flags
【in】ENUM_ONNX_FLAGS 플래그 모델 생성 모드 설명: ONNX_COMMON_FOLDER 및 ONNX_DEBUG_LOGS.
반환 값
생성된 세션의 핸들 또는INVALID_HANDLE은 오류가 발생할 경우. error 코드 호출을 위한 GetLastError 함수.
주의
지정된 파일이 디스크에서 발견되지 않으면 시스템은 이름에 '.onnx' 확장자를 추가하고 파일 열기를 다시 시도합니다.