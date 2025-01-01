문서화섹션
ONNX 모델OnnxCreate 

OnnxCreate

*.onnx 파일에서 모델을 로드하여 ONNX 세션을 만듭니다.

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // 파일 경로
   uint    flags      // 모델을 생성항 플래그
   );

패러미터

filename

【in】 \MQL5\Files\ 폴더에 대한 모델의 *.onnx 파일 경로입니다.

flags

【in】ENUM_ONNX_FLAGS 플래그 모델 생성 모드 설명: ONNX_COMMON_FOLDER 및 ONNX_DEBUG_LOGS.

반환 값

생성된 세션의 핸들 또는INVALID_HANDLE은 오류가 발생할 경우. error 코드 호출을 위한 GetLastError 함수.

주의

지정된 파일이 디스크에서 발견되지 않으면 시스템은 이름에 '.onnx' 확장자를 추가하고 파일 열기를 다시 시도합니다.