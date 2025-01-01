OnnxCreate

Crée une session ONNX en chargeant un modèle à partir d'un fichier *.onnx.

long OnnxCreate(

string filename,

uint flags

);

Paramètres

filename

[in] Chemin d'accès au fichier *.onnx du modèle relatif au dossier \MQL5\Files\.

flags

[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.

Valeur de Retour

Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.

Note

Si le fichier spécifié est introuvable sur le disque, le système réessaye d'ouvrir le fichier, en ajoutant l'extension « .onnx » au nom.