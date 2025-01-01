DocumentationSections
Référence MQL5Modèles ONNXOnnxCreate 

OnnxCreate

Crée une session ONNX en chargeant un modèle à partir d'un fichier *.onnx.

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // chemin vers le fichier
   uint    flags      // flags pour créer le modèle
   );

Paramètres

filename

[in]  Chemin d'accès au fichier *.onnx du modèle relatif au dossier \MQL5\Files\.

flags

[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.

Valeur de Retour

Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.

Note

Si le fichier spécifié est introuvable sur le disque, le système réessaye d'ouvrir le fichier, en ajoutant l'extension « .onnx » au nom.