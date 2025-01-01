Référence MQL5Modèles ONNXOnnxCreate
- Support ONNX
- Conversion de Formats
- Conversion automatique des types
- Création d'un modèle
- Exécution d'un modèle
- Exécuter dans le Testeur de Stratégie
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Structures de données
OnnxCreate
Crée une session ONNX en chargeant un modèle à partir d'un fichier *.onnx.
long OnnxCreate(
Paramètres
filename
[in] Chemin d'accès au fichier *.onnx du modèle relatif au dossier \MQL5\Files\.
flags
[in] Drapeaux de ENUM_ONNX_FLAGS, décrivant le mode de création du modèle : ONNX_COMMON_FOLDER et ONNX_DEBUG_LOGS.
Valeur de Retour
Le handle de la session créée ou INVALID_HANDLE si une erreur se produit. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.
Note
Si le fichier spécifié est introuvable sur le disque, le système réessaye d'ouvrir le fichier, en ajoutant l'extension « .onnx » au nom.