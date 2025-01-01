MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxCreate
OnnxCreate
*.onnx dosyasından model yükleyerek ONNX oturumu oluşturur.
long OnnxCreate(
Parametreler
filename
[in] \MQL5\Files\ klasörüne göre *.onnx model dosyasının yolu.
flags
[in] Model oluşturma modunu tanımlayan ENUM_ONNX_FLAGS numaralandırmasından bayraklar: ONNX_COMMON_FOLDER ve ONNX_DEBUG_LOGS.
Geri dönüş değeri
Oluşturulan oturumun tanıtıcısı veya hata oluşursa INVALID_HANDLE. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.
Not
Belirtilen dosya diskte bulunamazsa, sistem ada '.onnx' uzantısını ekleyerek dosyayı açmayı yeniden dener.