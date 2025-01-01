DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxCreate 

OnnxCreate

*.onnx dosyasından model yükleyerek ONNX oturumu oluşturur.

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // dosya yolu
   uint    flags      // modeli oluşturmak için bayraklar
   );

Parametreler

filename

[in]  \MQL5\Files\ klasörüne göre *.onnx model dosyasının yolu.

flags

[in] Model oluşturma modunu tanımlayan ENUM_ONNX_FLAGS numaralandırmasından bayraklar: ONNX_COMMON_FOLDER ve ONNX_DEBUG_LOGS.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan oturumun tanıtıcısı veya hata oluşursa INVALID_HANDLE. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.

Not

Belirtilen dosya diskte bulunamazsa, sistem ada '.onnx' uzantısını ekleyerek dosyayı açmayı yeniden dener.