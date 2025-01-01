OnnxCreate

Erstellen einer ONNX-Sitzung, laden eines Modells aus einer *.onnx-Datei

long OnnxCreate(

string filename,

uint flags

);

Parameter

filename

[in] Pfad zur *.onnx-Datei des Modells relativ zum Ordner \MQL5\Files\.

flags

[in] Flags aus ENUM_ONNX_FLAGS, die den Modus der Modellerstellung beschreiben: ONNX_COMMON_FOLDER und ONNX_DEBUG_LOGS.

Rückgabewert

Das Handle der erstellten Sitzung oder INVALID_HANDLE, wenn ein Fehler auftritt. Um den Fehler-Code zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError auf.

Hinweis

Wenn die angegebene Datei auf der Festplatte nicht gefunden wird, versucht das System erneut, die Datei zu öffnen, wobei es die Erweiterung '.onnx' an den Namen anhängt.