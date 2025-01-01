文档部分
MQL5参考 ONNX模型 OnnxCreate 

OnnxCreate

创建ONNX会话，从*.onnx文件中加载一个模型。

long  OnnxCreate(
   string  filename,  // 文件路径
   uint    flags      //创建模型的标识
   );

参数

filename

[in]  Path to the *.onnx file of the model 相对于\MQL5\Files\文件夹的到模型*.onnx文件的路径。

flags

[in] ENUM_ONNX_FLAGS中的标识，描述模型创建模式：ONNX_COMMON_FOLDER和ONNX_DEBUG_LOGS。

返回值

创建会话的句柄，或者出现错误时的INVALID_HANDLE。要获取错误代码，请调用GetLastError函数。

注意

如果在磁盘上找不到指定的文件，系统将尝试重新打开文件，并在文件名后附加“.onnx”扩展名。