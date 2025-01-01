- SingularSpectrumAnalysisSpectrum
- SingularSpectrumAnalysisForecast
- SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents
- SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries
SingularSpectrumAnalysisForecast
Функция-метод расчёта реконструированных и прогнозируемых данных с использованием спектральных компонент входного временного ряда.
Вычисления для типа vector<double>
|
bool vector::SingularSpectrumAnalysisForecast(
Вычисления для типа vector<complex>
|
bool vector::SingularSpectrumAnalysisForecast(
Параметры
window_length
[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.
component_count
[in] Количество компонент, используемых для прогноза.
forecast_horizon
[in] Количество точек, которые нужно спрогнозировать.
forecast
[out] Объединение реконструированных по component_count точек плюс forecast_horizon точек, спрогнозированных с помощью первых component_count компонент. Таким образом вектор forecast имеет размер (T+forecast_horizon), где T — это длина входного ряда.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.