Reductions

Функции, предназначенные для приведения матриц к специальным формам с использованием ортогональных преобразований. Эти методы широко применяются в численных вычислениях, например, в спектральном анализе, решении задач на собственные значения и сингулярном разложении матриц.

Методы позволяют эффективно преобразовывать матрицы, что необходимо для решения задач линейной алгебры, включая вычисление сингулярного разложения (SVD) и нахождение собственных значений симметричных матриц. Использование LAPACK-функций гарантирует высокую производительность и точность вычислений.