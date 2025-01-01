- SingularValueDecompositionDC
- SingularValueDecompositionQR
- SingularValueDecompositionQRPivot
- SingularValueDecompositionBisect
- SingularValueDecompositionJacobiHigh
- SingularValueDecompositionJacobiLow
- SingularValueDecompositionBidiagDC
- SingularValueDecompositionBidiagBisect
- SingularValueDecompositionBidiagQR
Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (LAPACK-функция GESVDQ).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(
Параметры
joba
[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_A, определяющее уровень точности расчёта SVD.
jobp
[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_P, определяющее использование переворота строк в процессе расчёта.
jobr
[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_R, определяющее необходимость транспонирования треугольной матрицы R, полученной в результате начальной QR-факторизации.
jobu
[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_U, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_V, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.
S
[out] Вектор сингулярныx значений.
U
[out] Матрица левых сингулярных векторов.
VT
[out] Матрица правых сингулярных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Количество строк матрицы не должно быть меньше количества столбцов.
Если рассчитываются и левые, и правые сингулярные векторы, то при установленном значении jobu=SVDQRPU_R значение jobv должно быть установлено в SVDQRPV_R.
Перечисление, определяющее уровень точности расчёта SVD.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDQRP_A
|
Запрошенная точность соответствует обратной ошибке, ограниченной эпсилоном. Это агрессивный уровень усечения.
|
SVDQRPA_M
|
Аналогично SVDQRP_A, но усечение более мягкое. Это средний уровень усечения.
|
SVDQRPA_H
|
Требуется высокая точность.
Перечисление, определяющее использование переворота строк в процессе расчёта.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDQRPP_P
|
Строки A упорядочены в порядке убывания. Рекомендуется для числовой надежности.
|
SVDQRPP_N
|
Нет поворота строк.
Перечисление, определяющее необходимость транспонирования треугольной матрицы R, полученной в результате начальной QR-факторизации.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDQRPR_T
|
После первоначальной повернутой QR-факторизации GESVD применяется к транспонированному R**T вычисленного треугольного множителя R.
|
SVDQRPR_N
|
Треугольный множитель R задается как входные данные для GESVD.
Перечисление, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDQRPU_A
|
Вычисляются все M левых сингулярных векторов.
|
SVDQRPU_S
|
Вычисляется min(M,N) левых сингулярных векторов.
|
SVDQRPU_R
|
Определяется числовой ранг NUMRANK и вычисляется только NUMRANK левых сингулярных векторов.
|
SVDQRPU_F
|
Возвращаются N левых сингулярных векторов.
|
SVDQRPU_N
|
Левые сингулярные векторы не вычисляются.
Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDQRPV_A
|
Все N правых сингулярных векторов вычисляются.
|
SVDQRPV_R
|
Числовой ранг NUMRANK определяется и вычисляются только NUMRANK правых сингулярных векторов.
|
SVDQRPV_N
|
Правые сингулярные векторы не вычисляются.
