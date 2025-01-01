SingularValueDecompositionQRPivot

Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (LAPACK-функция GESVDQ).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(

ENUM_SVDQRP_A joba,

ENUM_SVDQRP_P jobp,

ENUM_SVDQRP_R jobr,

ENUM_SVDQRP_U jobu,

ENUM_SVDQRP_V jobv,

vector& S,

matrix& U,

matrix& VT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(

ENUM_SVDQRP_A joba,

ENUM_SVDQRP_P jobp,

ENUM_SVDQRP_R jobr,

ENUM_SVDQRP_U jobu,

ENUM_SVDQRP_V jobv,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& VT

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(

ENUM_SVDQRP_A joba,

ENUM_SVDQRP_P jobp,

ENUM_SVDQRP_R jobr,

ENUM_SVDQRP_U jobu,

ENUM_SVDQRP_V jobv,

vector& S,

matrixc& U,

matrixc& VT

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SingularValueDecompositionQRPivot(

ENUM_SVDQRP_A joba,

ENUM_SVDQRP_P jobp,

ENUM_SVDQRP_R jobr,

ENUM_SVDQRP_U jobu,

ENUM_SVDQRP_V jobv,

vectorf& singular_values,

matrixcf& u,

matrixcf& vt

);

Параметры

joba

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_A, определяющее уровень точности расчёта SVD.

jobp

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_P, определяющее использование переворота строк в процессе расчёта.

jobr

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_R, определяющее необходимость транспонирования треугольной матрицы R, полученной в результате начальной QR-факторизации.

jobu

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_U, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDQRP_V, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.

S

[out] Вектор сингулярныx значений.

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

VT

[out] Матрица правых сингулярных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Количество строк матрицы не должно быть меньше количества столбцов.

Если рассчитываются и левые, и правые сингулярные векторы, то при установленном значении jobu=SVDQRPU_R значение jobv должно быть установлено в SVDQRPV_R.

ENUM_SVDQRP_A

Перечисление, определяющее уровень точности расчёта SVD.

Идентификатор Описание SVDQRP_A Запрошенная точность соответствует обратной ошибке, ограниченной эпсилоном. Это агрессивный уровень усечения. SVDQRPA_M Аналогично SVDQRP_A, но усечение более мягкое. Это средний уровень усечения. SVDQRPA_H Требуется высокая точность.

ENUM_SVDQRP_P

Перечисление, определяющее использование переворота строк в процессе расчёта.

Идентификатор Описание SVDQRPP_P Строки A упорядочены в порядке убывания. Рекомендуется для числовой надежности. SVDQRPP_N Нет поворота строк.

ENUM_SVDQRP_R

Перечисление, определяющее необходимость транспонирования треугольной матрицы R, полученной в результате начальной QR-факторизации.

Идентификатор Описание SVDQRPR_T После первоначальной повернутой QR-факторизации GESVD применяется к транспонированному R**T вычисленного треугольного множителя R. SVDQRPR_N Треугольный множитель R задается как входные данные для GESVD.

ENUM_SVDQRP_U

Перечисление, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDQRPU_A Вычисляются все M левых сингулярных векторов. SVDQRPU_S Вычисляется min(M,N) левых сингулярных векторов. SVDQRPU_R Определяется числовой ранг NUMRANK и вычисляется только NUMRANK левых сингулярных векторов. SVDQRPU_F Возвращаются N левых сингулярных векторов. SVDQRPU_N Левые сингулярные векторы не вычисляются.

ENUM_SVDQRP_V

Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDQRPV_A Все N правых сингулярных векторов вычисляются. SVDQRPV_R Числовой ранг NUMRANK определяется и вычисляются только NUMRANK правых сингулярных векторов. SVDQRPV_N Правые сингулярные векторы не вычисляются.

Смотри также

