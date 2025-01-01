EigenSolverX

Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчета и возможностью получить сопутствующие расчетные данные (Функция LAPACK GEEVX).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolverX(

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorc& eigen_values,

matrix& left_eigenvectors,

matrix& right_eigenvectors

matrix& schur_matrix,

long& ilo,

long& ihi,

vector& scale,

double& ab_norm,

vector& rconde,

vector& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSolverX(

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorcf& eigen_values,

matrixf& left_eigenvectors,

matrixf& right_eigenvectors

matrixf& schur_matrix,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& scale,

float& ab_norm,

vectorf& rconde,

vectorf& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSolverX(

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorc& eigen_values,

matrixc& left_eigenvectors,

matrixc& right_eigenvectors

matrixc& schur_matrix,

long& ilo,

long& ihi,

vector& scale,

double& ab_norm,

vector& rconde,

vector& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSolverX(

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorcf& eigen_values,

matrixcf& left_eigenvectors,

matrixcf& right_eigenvectors

matrixcf& schur_matrix,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& scale,

float& ab_norm,

vectorf& rconde,

vectorf& rcondv

);

Параметры

balance

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, определяющее необходимость и способ балансировки входной матрицы; применяется для улучшения обусловленности собственных значений.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

sense

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SENSE, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

left_eigenvectors

[out] Матрица левых собственных векторов.

right_eigenvectors

[out] Матрица правых собственных векторов.

schur_matrix

[out] Cбалансированная матрица в форме Шура. Не заполняется, если не рассчитываются ни левые, ни правые собственные векторы.

ilo

[out] Нижний индекс сбалансированной матрицы. Не заполняется, если балансировка не применяется.

ihi

[out] Верхний индекс сбалансированной матрицы. Не заполняется, если балансировка не применяется.

scale

[out] Вектор подробностей перестановок и масштабирования при балансировке входной матрицы.

Детали перестановок и масштабирования, применяемых при балансировке А.

Если P(j) — это индекс строки и столбца, меняемого местами со строкой и столбцом j, а D(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к строке и столбцу j, тогда

scale(j) = P(j), для j = 1,...,ilo-1

= D(j), для j = ilo,...,ihi

= P(j) для j = ihi+1,..., n.

Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.

ab_norm

[out] 1-норма сбалансированной матрицы (максимум из сумм абсолютных значений элементов любой из колонок матрицы).

rconde

[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого собственного значения. Вычисляется, если значение параметра sense равно 'E' или 'B'.

rcondv

[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого правого собственного вектора. Вычисляется, если значение параметра sense равно 'V' или 'B.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Балансировка входной матрицы зависит от значения параметра balance.

ENUM_EIG_BALANCE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.

Идентификатор Описание EIGBALANCE_N Не выполняется диагональное масштабирование и перестановка. EIGBALANCE_P Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование EIGBALANCE_S Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится EIGBALANCE_B Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.

ENUM_EIG_VECTORS

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.

Идентификатор Описание EIGVECTORS_N Вычисляются только собственные значения, без векторов. EIGVECTORS_L Вычисляются только левые собственные векторы. EIGVECTORS_R Вычисляются только правые собственные векторы. EIGVECTORS_LR Вычисляются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.

ENUM_EIG_SENSE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.