- EigenSolver
- EigenSolverX
- EigenSolverSchur
- EigenSolver2
- EigenSolver2X
- EigenSolver2Schur
- EigenSolver2Blocked
- EigenSolver2SchurBlocked
- EigenHessenbergSchurQ
- EigenVectorsTriangularZ
- EigenVectorsTriangularZBlocked
Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчета и возможностью получить сопутствующие расчетные данные (Функция LAPACK GEEVX).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSolverX(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenSolverX(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenSolverX(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenSolverX(
Параметры
balance
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, определяющее необходимость и способ балансировки входной матрицы; применяется для улучшения обусловленности собственных значений.
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.
sense
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SENSE, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
left_eigenvectors
[out] Матрица левых собственных векторов.
right_eigenvectors
[out] Матрица правых собственных векторов.
schur_matrix
[out] Cбалансированная матрица в форме Шура. Не заполняется, если не рассчитываются ни левые, ни правые собственные векторы.
ilo
[out] Нижний индекс сбалансированной матрицы. Не заполняется, если балансировка не применяется.
ihi
[out] Верхний индекс сбалансированной матрицы. Не заполняется, если балансировка не применяется.
scale
[out] Вектор подробностей перестановок и масштабирования при балансировке входной матрицы.
Детали перестановок и масштабирования, применяемых при балансировке А.
Если P(j) — это индекс строки и столбца, меняемого местами со строкой и столбцом j, а D(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к строке и столбцу j, тогда
scale(j) = P(j), для j = 1,...,ilo-1
= D(j), для j = ilo,...,ihi
= P(j) для j = ihi+1,..., n.
Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.
ab_norm
[out] 1-норма сбалансированной матрицы (максимум из сумм абсолютных значений элементов любой из колонок матрицы).
rconde
[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого собственного значения. Вычисляется, если значение параметра sense равно 'E' или 'B'.
rcondv
[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого правого собственного вектора. Вычисляется, если значение параметра sense равно 'V' или 'B.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечание
Балансировка входной матрицы зависит от значения параметра balance.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGBALANCE_N
|
Не выполняется диагональное масштабирование и перестановка.
|
EIGBALANCE_P
|
Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование
|
EIGBALANCE_S
|
Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится
|
EIGBALANCE_B
|
Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.
ENUM_EIG_VECTORS
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVECTORS_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.
|
EIGVECTORS_L
|
Вычисляются только левые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_R
|
Вычисляются только правые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_LR
|
Вычисляются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGSENSE_N
|
Не вычисляется ни одно из обратных чисел обусловленности.
|
EIGSENSE_E
|
Вычисляются только для собственных значений
|
EIGSENSE_V
|
Вычисляются только для правых собственных векторов
|
EIGSENSE_B
|
Вычисляется и для собственных значений, и для правых собственных векторов