- SingularSpectrumAnalysisSpectrum
- SingularSpectrumAnalysisForecast
- SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents
- SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries
Функция-метод расчёта реконструированных компонент входного временного ряда и их вклады.
Вычисления для типа vector<double> и matrix<double>
|
bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(
Вычисления для типа vector<complex> и matrix<complex>
|
bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(
Параметры
window_length
[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.
components
[out] Матрица реконструированных компонент, где каждая колонка описывает отдельную компоненту.
contributions
[out] Вектор вкладов компонент во входной ряд (собственные значения ковариационной матрицы входного временного ряда).
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.