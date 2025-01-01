SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents

Функция-метод расчёта реконструированных компонент входного временного ряда и их вклады.

Вычисления для типа vector<double> и matrix<double>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(

ulong window_length,

matrix& components,

vector& contributions

);

Вычисления для типа vector<complex> и matrix<complex>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(

ulong window_length,

matrixc& components,

vectorc& contributions

);

Параметры

window_length

[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

components

[out] Матрица реконструированных компонент, где каждая колонка описывает отдельную компоненту.

contributions

[out] Вектор вкладов компонент во входной ряд (собственные значения ковариационной матрицы входного временного ряда).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.