Matrix Norm

В этом разделе представлены функции для расчёта различных норм матриц разных структур — общих (прямоугольных), тридиагональных, верхних Гессенберговских, симметричных/эрмитовых (полных и тридиагональных) и треугольных/трапецеидальных. Все функции шаблонизированы для четырёх типов данных (double, float, complex<double>, complex<float>) и имеют единый интерфейс:

bool MatrixNorm*(ENUM_BLAS_NORMX norm, T& norm_value);

Где norm задаёт тип нормы:

1‑норма (BLASNORMX_O)

Infinity‑норма (BLASNORMX_I)

Норма Фробениуса (BLASNORMX_F)

Максимальное абсолютное значение элемента (BLASNORMX_M)

Результат возвращается через параметр norm_value; сама функция возвращает true при успехе или false в случае ошибки.

В основе лежат оптимизированные LAPACK‑рутину — LANGE, LANGT, LANHS, LANSY/LANHE, LANST/LANHT и LANTR — что обеспечивает высокую производительность и численную надёжность при решении задач линейной алгебры.