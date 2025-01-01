- MatrixNorm
Matrix Norm
В этом разделе представлены функции для расчёта различных норм матриц разных структур — общих (прямоугольных), тридиагональных, верхних Гессенберговских, симметричных/эрмитовых (полных и тридиагональных) и треугольных/трапецеидальных. Все функции шаблонизированы для четырёх типов данных (double, float, complex<double>, complex<float>) и имеют единый интерфейс:
|
bool MatrixNorm*(ENUM_BLAS_NORMX norm, T& norm_value);
Где norm задаёт тип нормы:
- 1‑норма (BLASNORMX_O)
- Infinity‑норма (BLASNORMX_I)
- Норма Фробениуса (BLASNORMX_F)
- Максимальное абсолютное значение элемента (BLASNORMX_M)
Результат возвращается через параметр norm_value; сама функция возвращает true при успехе или false в случае ошибки.
В основе лежат оптимизированные LAPACK‑рутину — LANGE, LANGT, LANHS, LANSY/LANHE, LANST/LANHT и LANTR — что обеспечивает высокую производительность и численную надёжность при решении задач линейной алгебры.
|
Функция
|
Выполняемое действие
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента прямоугольной матрицы общего вида. Функция LAPACK LANGE.
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента трехдиагональной матрицы. LAPACK-функция LANGT.
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента верхней матрицы Хессенберга. LAPACK-функция LANHS.
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента действительной симметричной или комплексной эрмитовой матрицы. LAPACK-функции LANSY, LANHE.
|
MatrixNormComplexSy — возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента комплексной симметричной (не эрмитовой) матрицы. LAPACK-функция LANSY.
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента действительной симметричной или комплексной эрмитовой трехдиагональной матрицы. LAPACK-функции LANST, LANHT.
|
Возвращает значение 1-нормы, бесконечной нормы, нормы Фробениуса или наибольшего абсолютного значения любого элемента трапециевидной матрицы размером m на n или треугольной матрицы. LAPACK-функция LANTR.