EigenSolver

Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы классическим алгоритмом (LAPACK-функция GEEV).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolver(

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorc& eigen_values,

matrix& left_eigenvectors,

matrix& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSolver(

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorcf& eigen_values,

matrixf& left_eigenvectors,

matrixf& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSolver(

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorc& eigen_values,

matrixc& left_eigenvectors,

matrixc& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSolver(

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorcf& eigen_values,

matrixcf& left_eigenvectors,

matrixcf& right_eigenvectors

);

Параметры

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

EV

[out] Вектор собственных значений.

left_eigenvectors

[out] Матрица левых собственных векторов.

right_eigenvectors

[out] Матрица правых собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Расчет зависит от значений параметра jobv.

Если параметр установлен в значение EIGVECTORS_N, левые и правые векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.

Если установлено EIGVECTORS_L, рассчитываются только левые собственные векторы, правые векторы не рассчитываются.

При значении EIGVECTORS_R рассчитываются только правые собственные векторы, левые векторы не рассчитываются.

При значении EIGVECTORS_LR рассчитываются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.

Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.

ENUM_EIG_VECTORS

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.