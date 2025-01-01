Решает переопределенные или недоопределенные вещественные / комплексные системы линейных уравнений, содержащие матрицу A размером m на n или ее транспонированную / сопряженно-транспонированную версию, с использованием QR- или LQ- разложения матрицы A. Предполагается, что A — это матрица полного ранга. LAPACK-функция GELS .

Вычисляет решение задачи наименьших квадратов с минимальной нормой для вещественной или комплексной системы minimize 2-norm(| b - A*x |) с использованием сингулярного разложения (SVD) матрицы A. Матрица A имеет размер m на n и может быть вырожденной по рангу. Алгоритм разделяй и властвуй (divide and conquer) предъявляет минимальные требования к точности арифметики с плавающей запятой. Функция LAPACK GELSD.