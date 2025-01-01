SingularValueDecompositionDC

Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным числам, алгоритм "разделяй и властвуй" (divide and conquer). Данный алгоритм считается наиболее быстрым среди других алгоритмов SVD (LAPACK-функция GESDD).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionDC(

ENUM_SVD_Z jobz,

vector& S,

matrix& U,

matrix& VT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionDC(

ENUM_SVD_Z jobz,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& VT

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SingularValueDecompositionDC(

ENUM_SVD_Z jobz,

vector& S,

matrixc& U,

matrixc& VT

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SingularValueDecompositionDC(

ENUM_SVD_Z jobz,

vectorf& singular_values,

matrixcf& U,

matrixcf& VT

);

Параметры

jobz

[in] Значение из перечисления ENUM_SVD_Z, определяющее способ вычисления левых и правых сингулярных векторов.

S

[out] Вектор сингулярныx значений.

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

VT

[out] Матрица правых сингулярных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значения параметра jobz.

При значении SVDZ_N левые и правые вектора не рассчитываются. Рассчитываются только сингулярные значения.

При значении SVDZ_A рассчитываются полные матрицы векторов U и VT.

При значении SVDZ_S рассчитываются усечённые матрицы векторов U и VT.

ENUM_SVD_Z

Перечисление, определяющее способ вычисления левых и правых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDZ_N Столбцы U или строки VT не вычисляются SVDZ_A Все M столбцов U или все N столбцов VT возвращаются в массивах U и VT SVDZ_S Первые min(M,N) столбцов U или первые min(M,N) столбцов VT возвращаются в массивах U и VT

Смотри также

SingularValueDecompositionQR, SingularValueDecompositionQRPivot