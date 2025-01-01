Linear Equations

Раздел предназначен для решения систем линейных уравнений вида A·X = B, где A — квадратная матрица коэффициентов, B — правая часть, а X — искомая матрица или вектор решений. Методы поддерживают различные типы данных: double, float, complex, complexf, и предоставляют реализацию на основе LAPACK-функций, обеспечивая высокую точность и производительность.

Функции разделены по типу матрицы A. Каждая функция имеет перегрузки для матричного и векторного представления правой части (B) и результата (X).