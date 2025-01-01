- LinearEquationsSolution
Linear Equations
Раздел предназначен для решения систем линейных уравнений вида A·X = B, где A — квадратная матрица коэффициентов, B — правая часть, а X — искомая матрица или вектор решений. Методы поддерживают различные типы данных: double, float, complex, complexf, и предоставляют реализацию на основе LAPACK-функций, обеспечивая высокую точность и производительность.
Функции разделены по типу матрицы A. Каждая функция имеет перегрузки для матричного и векторного представления правой части (B) и результата (X).
Функция
Выполняемое действие
Вычисляет систему линейных уравнений с квадратной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая квадратная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK GESV.
Вычисляет систему линейных уравнений с квадратно-треугольной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая квадратная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK TRTRS.
Выполняет вычисление обратной матрицы для верхнетреугольной или нижнетреугольной матрицы A. LAPACK-функция TRTRI.
Оценивает величину, обратную числу обусловленности общей верхнетреугольной или нижнетреугольной матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме. LAPACK-функция TRCON.
Вычисляет систему линейных уравнений с симметричной или эрмитово сопряженной матрицей A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — симметричная или эрмитово сопряженная матрица размером n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функции из библиотеки LAPACK: SYSV и HESV.
Вычисляет систему линейных уравнений с комплексной симметричной (не эрмитово сопряженной!) матрицей A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — комплексная симметричная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK SYSV.
Вычисляет систему линейных уравнений с симметричной или эрмитово сопряженной положительно определенной матрицей A и несколькими правыми частями. Система вида A*X = B, где A — симметричная или эрмитово сопряженная положительно определенная матрица размером n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK POSV.
Вычисляет систему линейных уравнений с общей (несимметричной) трехдиагональной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая трехдиагональная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK GTSV.
Вычисляет систему линейных уравнений с симметричной трехдиагональной положительно определенной матрицей A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — симметричная трехдиагональная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK PTSV.
Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц: op(A)*X + X*op(B) = scale*C или op(A)*X - X*op(B) = scale*C, где op(A) = A, A**T или A**H, а A и B — верхнетреугольные матрицы. LAPACK-функция TRSYL.
Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц: op(A)*X + X*op(B) = scale*C или op(A)*X - X*op(B) = scale*C, где op(A) = A, A**T или A**H, а A и B — верхнетреугольные матрицы. LAPACK-функция TRSYL3. Это блочная (BLAS уровня 3) версия TRSYL. Быстрее до 5 раз, но менее точная.