EigenSolverSchur

Вычисление собственных значений, верхнетреугольной матрицы в форме Шура и матрицы векторов Шура (LAPACK-функция GEES). См. также Разложение Шура.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolverSchur(

ENUM_EIG_SCHUR jobvs,

vectorc& eigen_values,

matrix& schur_matrix,

matrix& schur_vectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSolverSchur(

ENUM_EIG_SCHUR jobvs,

vectorcf& eigen_values,

matrixf& schur_matrix,

matrixf& schur_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSolverSchur(

ENUM_EIG_SCHUR jobvs,

vectorc& eigen_values,

matrixc& schur_matrix,

matrixc& schur_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSolverSchur(

ENUM_EIG_SCHUR jobvs,

vectorcf& eigen_values,

matrixcf& schur_matrix,

matrixcf& schur_vectors

);

Параметры

jobvs

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SCHUR, определяющее способ вычисления векторов Шура.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

schur_matrix

[out] Верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для входной матрицы).

schur_vectors

[out] Матрица векторов Шура. Не вычисляется, если параметр jobvs установлен в значение N.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobvs.

Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому входной вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.

ENUM_EIG_SCHUR

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.