SingularValueDecompositionBisect

Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным значениям, алгоритм bisection (LAPACK-функция GESVDX).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionBisect(

ENUM_SVD_VECTORS jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vector& S,

matrix& U,

matrix& VT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionBisect(

ENUM_SVD_VECTORS jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& VT

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SingularValueDecompositionBisect(

ENUM_SVD_VECTORS jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vector& S,

matrixc& U,

matrixc& VT

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SingularValueDecompositionBisect(

ENUM_SVD_VECTORS jobv,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vectorf& singular_values,

matrixcf& u,

matrixcf& vt

);

Параметры

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_SVD_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых сингулярных векторов.

range

[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_RANGE, определяющее подмножество вычисляемых сингулярных значений и векторов.

lower

[in] Нижняя граница подмножества сингулярных значений, задаётся в зависимости от значения параметра range.

upper

[in] Верхняя граница подмножества сингулярных значений, задаётся в зависимости от значения параметра range.

S

[out] Вектор сингулярныx значений.

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

VT

[out] Матрица правых сингулярных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметров jobuv и range.

При значении BLASRANGE_A все сингулярные значения вычисляются, при этом параметры lower и upper игнорируются.

При значении BLASRANGE_V вычисляются только те сингулярные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон вещественных значений, заданных параметрами lower и upper.

При значении BLASRANGE_I вычисляются только те сингулярные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон целочисленных индексов, заданных параметрами lower и upper. Например, при параметрах lower=0 и upper=2 вычисляются только первые три сингулярные значения.

ENUM_SVD_VECTORS

Перечисление, определяющее способ вычисления левых и правых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDVECTORS_N Вычисляются только сингулярные значения, без векторов. SVDVECTORS_U Вычисляются левые сингулярные векторы. SVDVECTORS_V Вычисляются правые сингулярные векторы. SVDVECTORS_UV Вычисляются левые и правые сингулярные векторы.

ENUM_BLAS_RANGE

Перечисление, определяющее подмножество вычисляемых сингулярных значений и векторов.

Идентификатор Описание BLASRANGE_A Будут найдены все сингулярные или собственные значения. BLASRANGE_V Будут найдены все сингулярные или собственные значения в полуоткрытом интервале (VL,VU]. BLASRANGE_I Будут найдены сингулярные или собственные значения с IL-го по IU-е

