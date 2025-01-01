- EigenSymmetricDC
- EigenSymmetricQR
- EigenSymmetricRobust
- EigenSymmetricBisect
- EigenSymmetricDC2s
- EigenSymmetricQR2s
- EigenSymmetricRobust2s
- EigenSymmetricBisect2s
- EigenSymmetric2DC
- EigenSymmetric2QR
- EigenSymmetric2Bisect
EigenSymmetricQR
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи классического алгоритма QR (LAPACK-функции SYEV, HEEV).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSymmetricQR(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenSymmetricQR(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenSymmetricQR(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenSymmetricQR(
Параметры
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
eigen_vectors
[out] Матрица собственных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Расчет зависит от значений параметра jobv.
При значении jobv = EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения.
При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.
На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).
ENUM_EIG_VALUES
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVALUES_V
|
Вычисляются собственные векторы и собственные значения.
|
EIGVALUES_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.