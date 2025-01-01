SingularValueDecompositionBidiagBisect

Singular Value Decomposition, алгоритм bisection для бидиагональных матриц (LAPACK-функция BDSVDX).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagBisect(

ENUM_SVDBIDIAG_Z jobz,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vector& S,

matrix& U,

matrix& VT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagBisect(

ENUM_SVDBIDIAG_Z jobz,

ENUM_BLAS_RANGE range,

double lower,

double upper,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& VT

);

Параметры

jobz

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDBIDIAG_Z, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

range

[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_RANGE, определяющее подмножество вычисляемых сингулярных значений и векторов.

lower

[in] Нижняя граница подмножества сингулярных значений, задаётся в зависимости от значения параметра range.

upper

[in] Верхняя граница подмножества сингулярных значений, задаётся в зависимости от значения параметра range.

S

[out] Вектор сингулярныx значений.

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

V

[out] Транспонированная матрица правых сингулярных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

При значении BLASRANGE_A все сингулярные значения вычисляются, при этом параметры lower и upper игнорируются.

При значении BLASRANGE_V вычисляются только те сингулярные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон вещественных значений, заданных параметрами lower и upper

При значении BLASRANGE_I вычисляются только те сингулярные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон целочисленных индексов, заданных параметрами lower и upper. Например, при параметрах lower=0 и upper=2 вычисляются только первые три сингулярные значения.

Бидиагональная матрица — квадратная матрица с ненулевыми главной диагональю и одной из субдиагоналей.

Верхняя бидиагональная матрица

[[x, x, 0, 0, 0],

[0, x, x, 0, 0],

[0, 0, x, x, 0],

[0, 0, 0, x, x],

[0, 0, 0, 0, x]]

Нижняя бидиагональная матрица

[[x, 0, 0, 0, 0],

[x, x, 0, 0, 0],

[0, x, x, 0, 0],

[0, 0, x, x, 0],

[0, 0, 0, x, x]]

ENUM_SVDBIDIAG_Z

Перечисление, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDJOBZ_V Вычисляются сингулярные значения и сингулярные векторы. SVDJOBZ_N Вычисляются только сингулярные значения.

ENUM_BLAS_RANGE

Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание BLASRANGE_A Вычисляются все сингулярные или собственные значения. BLASRANGE_V Вычисляются все сингулярные или собственные значения в полуоткрытом интервале (VL,VU). BLASRANGE_I Вычисляются особые или собственные значения с IL-го по IU-е.

