ReceiverOperatingCharacteristic

Вычисляет значения для построения кривой Receiver Operating Characteristic (ROC). Данный метод, как и метод ClassificationScore, применяется к вектору истинных значений.

bool vector::ReceiverOperatingCharacteristic(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& fpr,

matrix& tpr,

matrix& thresholds,

);

Параметры

pred_scores

[in] Матрица, содержащая набор горизонтальных векторов с вероятностями по каждому классу. Количество строк матрицы должно соответствовать размеру вектора истинных значений.

mode

[in] Режим усреднения из перечисления ENUM_AVERAGE_MODE. Используются только AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY и AVERAGE_MICRO.

fpr

[out] Матрица с рассчитанными значениями кривой false positive rate. В случае с отсутствием усреднения (AVERAGE_NONE) количество строк в матрице соответствует количеству классов модели. Количество колонок соответствует размеру вектора истинных значений (или количеству строк в матрице распределений вероятностей pred_score). В случае микроусреднения количество строк в матрице соответствует общему количеству пороговых значений за исключением дублей.

tpr

[out] Матрица с рассчитанными значениями кривой true positive rate.

threshold

[out] Матрица пороговых значений, полученная путём сортировки матрицы вероятностей

Примечание

Смотрите примечания для метода ClassificationScore.

Пример

Пример вывода графиков ROC, где на оси y отложены значения tpr, на оси x - значения fpr. А также вывод отдельных графиков fpr и tpr, где на оси x отложены пороговые значения.

matrixf mat_thres;

matrixf mat_fpr;

matrixf mat_tpr;



if(y_true.ReceiverOperatingCharacteristic(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_fpr,mat_tpr,mat_thres))

{

double fpr[],tpr[],thres[];

ArrayResize(fpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(tpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<fpr.Size(); i++)

{

fpr[i]=mat_fpr[0][i];

tpr[i]=mat_tpr[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("ROC curve (micro average)","roc","0.5",fpr,tpr);

Plot2Curves("fpr-tpr (micro average)","fpr","tpr",thres,fpr,tpr);

}



Результат:

Код вывода графиков элементарный и основан на стандартной библиотеке <Graphics/Graphic.mqh>.

Использованы данные тестирования модели mnist.onnx, код представлен в описании метода PrecisionRecall.

ROC AUC близок к идеальному.

