SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries

Функция-метод расчёта реконструированного временного ряда с использованием первых component_count компонент.

Вычисления для типа vector<double>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(

ulong window_length,

ulong component_count,

vector& reconstructed

);

Вычисления для типа vector<complex>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(

ulong window_length,

ulong component_count,

vectorс& reconstructed

);

Параметры

window_length

[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

component_count

[out] Количество компонент, используемых для реконструкции временного ряда.

reconstructed

[out] Вектор, содержащий реконструированный выходной ряд.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.