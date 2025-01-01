- SingularSpectrumAnalysisSpectrum
- SingularSpectrumAnalysisForecast
- SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents
- SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries
Функция-метод расчёта реконструированного временного ряда с использованием первых component_count компонент.
Вычисления для типа vector<double>
bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(
Вычисления для типа vector<complex>
bool vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(
Параметры
window_length
[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.
component_count
[out] Количество компонент, используемых для реконструкции временного ряда.
reconstructed
[out] Вектор, содержащий реконструированный выходной ряд.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.
Примечание
Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.