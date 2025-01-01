SingularValueDecompositionJacobiLow

Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi low level (LAPACK-функция GESVJ). В некоторых случаях вычисляет малые сингулярные значения и их сингулярные векторы гораздо более точно, чем другие подпрограммы SVD.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionJacobiLow(

ENUM_SVDJH_U jobu,

ENUM_SVDJH_V jobv,

double ctol,

ulong mv,

vector& S,

matrix& U,

matrix& V,

vector& work_results

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionJacobiLow(

ENUM_SVDJH_U jobu,

ENUM_SVDJH_V jobv,

double ctol,

ulong mv,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& V,

vector& work_results

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SingularValueDecompositionJacobiLow(

ENUM_SVDJH_U jobu,

ENUM_SVDJH_V jobv,

double ctol,

ulong mv,

vector& S,

matrixc& U,

matrixc& V,

vector& work_results

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SingularValueDecompositionJacobiLow(

ENUM_SVDJH_U jobu,

ENUM_SVDJH_V jobv,

double ctol,

ulong mv,

vectorf& singular_values,

matrixcf& u,

matrixcf& v,

vectorf& work_results

);

Параметры

jobu

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDJL_U, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_SVDJL_V, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.

ctol

[in] Порог сходимости, если jobu=SVDJLU_C. При других значениях jobu параметр игнорируется.

mv

[in] Количество рассчитываемых строк матрицы V, если jobv=SVDJLV_A. При других значениях jobv параметр игнорируется.

S

[out] Вектор сингулярныx значений.

В зависимости от значения scale = work(1), где scale — коэффициент масштабирования:

Если scale = 1, S(1:n) содержит вычисленные сингулярные значения матрицы a. В процессе вычислений массив sva содержит евклидовы нормы столбцов итерационных матриц в массиве a.

Если scale ≠ 1, сингулярные значения матрицы a вычисляются как scale*S(1:n). Такая факторизованная форма используется, если некоторые сингулярные значения a могут переполниться (overflow) или потеряться из-за недостаточной точности (underflow).

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

V

[out] Матрица правых сингулярных векторов (нетранспонированная).

work_results

[out] Вектор, состоящий из 7 статистик, полученных в результате расчёта.

work(1) = scale — коэффициент масштабирования, такой что scale*S(1:n) — вычисленные сингулярные значения A. См. также описание S.

work(2) — количество ненулевых вычисленных сингулярных значений.

work(3) — количество вычисленных сингулярных значений, превышающих порог потери точности (underflow).

work(4) — число итераций вращений Якоби, необходимых для численной сходимости.

work(5) = max_{i.NE.j} |COS(A(:,i),A(:,j))| в последнем цикле. Полезно в случаях, когда ?gesvj не сошёлся, так как позволяет оценить, можно ли использовать результат, а также применимо для пост-фактум анализа.

work(6) — наибольшее абсолютное значение среди синусов углов вращений Якоби в последнем цикле. Может быть полезно для пост-фактум анализа.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false, если произошла ошибка.

Примечание

Количество строк матрицы не должно быть меньше количества столбцов.

ENUM_SVDJL_U

Перечисление, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDJLU_U Левые сингулярные векторы, соответствующие ненулевым сингулярным значениям, вычисляются и возвращаются в ведущих столбцах матрицы A SVDJLU_C Аналогично SVDJLU_U, но с возможностью управления уровнем численной ортогональности вычисленных левых сингулярных векторов. SVDJLU_N Матрица U не вычисляется.

ENUM_SVDJL_V

Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.

Идентификатор Описание SVDJLV_V Матрица V вычисляется SVDJLV_A Вращения Якоби применяются к матрице V размером MV на N. SVDJLV_N Матрица V не вычисляется.

Смотри также

SingularValueDecompositionDC, SingularValueDecompositionQR