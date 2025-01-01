Факторизованные расчеты

Этот раздел справки описывает набор функций для численного решения задач линейной алгебры, основанных на факторизациях матриц и методах библиотеки LAPACK, обёрнутых в классы matrix, matrixf, matrixc и matrixcf.

Функции ориентированы на высокоэффективные и надёжные вычисления, применимые к различным типам матриц: вещественным и комплексным, одинарной и двойной точности. Они охватывают ключевые задачи прикладной линейной алгебры, включая:

Решение систем линейных уравнений (СЛАУ);

Оценку числа обусловленности матрицы;

Обратные преобразования и вычисление обратных матриц;

Специальные приёмы на основе SVD для получения псевдообратных и полярных разложений.

Функции работают в связке с предварительными матричными факторизациями, такими как Cholesky, LDL, PLU и другими, реализованными в соответствующих модулях. Используемые алгоритмы повторяют поведение LAPACK и позволяют эффективно обрабатывать как плотные, так и специализированные структуры матриц (например, тридиагональные).

Ниже представлены все доступные функции, сгруппированные по используемому методу факторизации.

Функция Выполняемое действие PLULinearEquationsSolution Решает систему линейных уравнений A * X = B, A**T * X = B или A**H * X = B с использованием LU-разложения квадратной матрицы коэффициентов AF, вычисленного методом FactorizationPLURaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция GETRS. PLUInverse Вычисляет обратную матрицу для LU-разложения общей матрицы AF, полученного методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GETRI. PLUCondNumReciprocal Оценивает обратное число обусловленности общей матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме, используя LU-разложение, полученное методом FactorizationPLURaw. LAPACK-функция GECON. PLUQLinearEquationsSolution Решает систему линейных уравнений A * X = scale * RHS для общей матрицы A размером n на n, используя LU-разложение с полной перестановкой, вычисленное методом FactorizationPLUQRaw. LAPACK-функция GESC2. PLUGeTridLinearEquationsSolution Решает систему линейных уравнений A * X = B, A**T * X = B или A**H * X = B с трехдиагональной матрицей A, используя LU-разложение, вычисленное методом FactorizationPLUGeTridRaw, для нескольких правых частей. LAPACK-функция GTTRS. PLUGeTridCondNumReciprocal Оценивает величину, обратную числу обусловленности общей трехдиагональной матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме, используя LU-разложение, полученное методом FactorizationPLUGeTridRaw. LAPACK-функция GTCON. LDLLinearEquationsSolution Решет систему линейных уравнений A * X = B с вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицей, используя разложение A = U**T * D * U или A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw с несколькими правыми частями. LAPACK-функции SYTRS, HETRS. LDLInverse Вычисляет обратную матрицу для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы, используя разложение A = U**T * D * U or A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYTRI, HETRI. LDLCondNumReciprocal Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой неопределенной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLRaw. LAPACK-функции SYCON, HECON. LDLSyTridPDLinearEquationsSolution Решает систему линейных уравнений A * X = B с вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной трехдиагональной матрицей, используя разложение A = L * D * L**T, вычисленное методом FactorizationLDLSyTridPD, для нескольких правых частей. LAPACK-функция PTTRS. LDLSyTridPDCondNumReciprocal Оценивает величину, обратную числу обусловленности вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной трехдиагональной матрицы A, используя разложение LDLT, вычисленное методом FactorizationLDLSyTridPD. LAPACK-функция PTCON. CholeskyLinearEquationsSolution Решает систему линейных уравнений A * X = B , где A — вещественная симметричная или комплексная эрмитова положительно определенная матрица, с использованием разложения A = L * L**T, вычисленного методом FactorizationCholesky с несколькими правыми частями. Соответствует функции POTRS из библиотеки LAPACK. CholeskyInverse Вычисляет обратную матрицу для вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной матрицы A с использованием LLT-разложения, вычисленного методом FactorizationCholesky. LAPACK-функция POTRI. CholeskyCondNumReciprocal Оценивает обратное число обусловленности (reciprocal condition number) вещественной симметричной или комплексной эрмитовой положительно определенной матрицы A с использованием LDL-разложения, вычисленного методом FactorizationCholesky. Соответствует LAPACK-функции POCON. SylvesterEquationSchur Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц: A*X + X*B = C, где A и B — верхнетреугольные матрицы. A имеет размер m на m, а B — n на n. Правая часть C и решение X имеют размер m на n. LAPACK-функция TRSYL. SylvesterEquationSchurBlocked Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц: A*X + X*B = C, где A и B — верхнетреугольные матрицы. A имеет размер m на m, а B — n на n. Правая часть C и решение X имеют размер m на n. LAPACK-функция TRSYL3. Это блочная (BLAS уровня 3) версия TRSYL. Быстрее до 5 раз, но менее точная. Pseudo Inverse В библиотеке OpenBLAS нет специальной функции для вычисления псевдообратной матрицы. Однако для этой цели может использоваться сингулярное разложение (SVD) Polar Decomposition В библиотеке OpenBLAS нет специальной функции для вычисления полярного разложения матрицы. Однако для этой цели может использоваться сингулярное разложение (SVD)

Функции обеспечивают поддержку различных типов матриц (вещественных, комплексных, одинарной и двойной точности) и охватывают следующие ключевые задачи.

Оценка числа обусловленности (Condition Number Estimation)

В отличие от истинного числа обусловленности, оценка производится приблизительно, но гораздо быстрее. Здесь CondNumReciprocal обозначает обратное инвертированное число обусловенности (то есть 1/cond_number).

Функции типа *CondNumReciprocal предназначены для оценки обратной величины числа обусловленности матрицы:

CholeskyCondNumReciprocal — для положительно определённых матриц с факторизацией LLT;

LDLCondNumReciprocal — для неопределённых симметричных или эрмитовых матриц с факторизацией LDL;

LDLSyTridPDCondNumReciprocal — для положительно определённых симметричных тридиагональных матриц;

PLUCondNumReciprocal, PLUGeTridCondNumReciprocal — для обобщённых и тридиагональных матриц с LU-факторизацией.

Обратные матрицы (Matrix Inverse)

Функции типа *Inverse вычисляют обратную матрицу на основе соответствующей факторизации:

CholeskyInverse, LDLInverse, PLUInverse — для различных форм факторизаций;

используют массив индексов ipiv, если требуется информация о перестановках.

Решение СЛАУ (Linear System Solvers)

Функции *LinearEquationsSolution решают СЛАУ вида A * X = B:

Поддерживаются как матричные, так и векторные правые части;

Учитывается возможность транспонирования (или эрмитового сопряжения) матрицы коэффициентов через ENUM_EQUATIONS_FORM

Отдельные функции предусмотрены для тридиагональных и обобщённых матриц.

Поддержка расширенных LU-факторизаций

Функция PLUQLinearEquationsSolution решает систему с масштабированием:

A * X = scale * B

на основе полной LU-факторизации с перестановками по строкам и столбцам.

Специальные методы (на основе SVD)

Хотя функции библиотеки напрямую не реализуют полярное разложение или псевдообратную матрицу, раздел содержит примеры реализации на базе сингулярного разложения:

PolarDecomposition — разложение A = Q * P, где Q — ортогональная, P — симметричная положительно определённая матрица;

PseudoInverse — вычисление псевдообратной матрицы A+ = V * Σ⁺ * Uᵀ.

Примечания