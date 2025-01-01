SingularSpectrumAnalysisSpectrum

Функция-метод расчёта относительных вкладов спектральных компонент по собственным значениям.

Вычисления для типа vector<double>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisSpectrum(

ulong window_length,

vector& spectrum

);

Вычисления для типа vector<complex>

bool vector::SingularSpectrumAnalysisSpectrum(

ulong window_length,

vectorс& spectrum

);

Параметры

window_length

[in] Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

spectrum

[out] Вектор вкладов компонент во входной ряд — собственные значения ковариационной матрицы входного временного ряда.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.