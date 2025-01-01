Matrix Balance

В этом разделе представлены функции, повышающие численную устойчивость и точность вычисления собственных значений за счет преобразования общих матриц в сбалансированные формы. Балансировка матрицы включает перестановку и масштабирование строк и столбцов для уменьшения нормы матрицы и выделения собственных значений. Такое преобразование значительно улучшает работу последующих алгоритмов.

Функции из этого раздела будут особенно полезны при подготовке матриц к эффективным и точным вычислениям собственных значений и разложениям Шура.