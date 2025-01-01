Factorizations

Раздел Factorizations содержит функции для выполнения различных видов матричных разложений, используемых при численном решении систем линейных уравнений, анализе устойчивости и других задачах линейной алгебры. Эти разложения преобразуют исходную матрицу в более простые формы, что облегчает дальнейшие вычисления. Все функции реализованы с использованием LAPACK-подпрограмм и поддерживают типы double, float, complex и complexf.

Функции этого раздела применяются:

Для предварительной обработки матриц при решении систем линейных уравнений;

При расчете определителей, ранга и инверсии матриц;

Для оценки устойчивости численных методов;

При решении задач в спектральной теории и методах оптимизации.

Разложение матриц — ключевой этап во многих алгоритмах линейной алгебры, и данный раздел обеспечивает доступ к наиболее эффективным и проверенным методам факторизации.