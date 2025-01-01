ДокументацияРазделы
Singular Spectrum Analysis 

Singular Spectrum Analysis

Раздел содержит функции для разложения матрицы на три компонента: ортогональные матрицы и диагональную матрицу сингулярных значений. SVD применяется для решения различных задач линейной алгебры, таких как уменьшение размерности данных, сжатие изображений, решение систем уравнений, а также анализ данных и оптимизация. Основные функции позволяют вычислять сингулярные значения и векторы, восстанавливать матрицы и производить аппроксимацию матриц с уменьшенной ранговой точностью.

Функция

Действие

SingularSpectrumAnalysisSpectrum

Функция-метод расчёта относительных вкладов спектральных компонент по собственным значениям.

SingularSpectrumAnalysisForecast

Функция-метод расчёта реконструированных и прогнозируемых данных с использованием спектральных компонент входного временного ряда.

SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents

Функция-метод расчёта реконструированных компоненент входного временного ряда и их вклады.

SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries

Функция-метод расчёта реконструированного временного ряда с использованиеми первых component_count компонент.

 