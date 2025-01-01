ДокументацияРазделы
Разложение по сингулярным значениям

В разделе "Анализ сингулярного спектра" (Singular Spectrum Analysis, SSA) содержит функции для работы с временными рядами, позволяющие выделить основные компоненты данных, восстановить временные ряды, выполнить прогнозирование будущих значений и анализировать спектральные компоненты

Функция

Действие

SingularValueDecompositionDC

Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным числам, алгоритм "разделяй и властвуй" (divide and conquer). Данный алгоритм считается наиболее быстрым среди других алгоритмов SVD (LAPACK-функция GESDD).

SingularValueDecompositionQR

Singular Value Decomposition, QR алгоритм. Данный алгоритм считается классическим алгоритмом SVD (LAPACK-функция GESVD).

SingularValueDecompositionQRPivot

Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (LAPACK-функция ESVDQ).

SingularValueDecompositionBisect

Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным значениям, алгоритм bisection (LAPACK-функция GESVDX).

SingularValueDecompositionJacobiHigh

Singular Value Decomposition — разложение по сингулярным значениям, алгоритм Jacobi high level (LAPACK-функция EJSV).

SingularValueDecompositionJacobiLow

Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi low level (LAPACK-функция GESVJ). В некоторых случаях вычисляет малые сингулярные значения и их сингулярные векторы гораздо более точно, чем другие подпрограммы SVD.

SingularValueDecompositionBidiagDC

Singular Value Decomposition, алгоритм divide and conquer для бидиагональной матрицы (LAPACK-функция BDSDC).

SingularValueDecompositionBidiagBisect

Singular Value Decomposition, алгоритм bisection для бидиагональных матриц (LAPACK-функция BDSVDX).

SingularValueDecompositionBidiagQR

Вычисление сингулярного разложения общей матрицы, предварительно приведенной к бидиагональному виду методом ReduceToBidiagonal. LAPACK-функция BDSQR.

 