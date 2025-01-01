EigenSymmetricDC

Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи алгоритма "divide and conquere" (LAPACK-функции SYEVD, HEEVD).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSymmetricDC(

ENUM_EIG_VALUES jobz,

double& EV,

matrix& V

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::EigenSymmetricDC(

ENUM_EIG_VALUES jobz,

float& EV,

matrixf& V

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::EigenSymmetricDC(

ENUM_EIG_VALUES jobz,

double& EV,

matrixc& V

);

Параметры

jobz

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

EV

[out] Вектор собственных значений.

VL

[out] Матрица собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobz.

При значении EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения.

При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).

ENUM_EIG_VALUES

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.