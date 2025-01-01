- SingularValueDecompositionDC
- SingularValueDecompositionQR
- SingularValueDecompositionQRPivot
- SingularValueDecompositionBisect
- SingularValueDecompositionJacobiHigh
- SingularValueDecompositionJacobiLow
- SingularValueDecompositionBidiagDC
- SingularValueDecompositionBidiagBisect
- SingularValueDecompositionBidiagQR
SingularValueDecompositionQR
Singular Value Decomposition, QR алгоритм. Данный алгоритм считается классическим алгоритмом SVD (LAPACK-функция GESVD).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQR(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQR(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQR(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::SingularValueDecompositionQR(
Параметры
jobu
[in] Значение из перечисления ENUM_SVD_Z, определяющее способ вычисления левых сингулярных векторов.
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_SVD_Z, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.
S
[out] Вектор сингулярныx значений.
U
[out] Матрица левых сингулярных векторов.
VT
[out] Матрица правых сингулярных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Расчёт зависит от значений параметров jobu и jobv.
При значении SVDZ_N левые (jobu) или правые (jobv) вектора не рассчитываются. Сингулярные значения рассчитываются всегда.
При значении SVDZ_A рассчитываются полные матрицы векторов U (jobu) или VT (jobv).
При значении SVDZ_S рассчитываются усечённые матрицы векторов U (jobu) или VT (jobv).
ENUM_SVD_Z
Перечисление, определяющее способ вычисления левых и правых сингулярных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
SVDZ_N
|
Столбцы U или строки VT не вычисляются
|
SVDZ_A
|
Все M столбцов U или все N столбцов VT возвращаются в массивах U и VT
|
SVDZ_S
|
Первые min(M,N) столбцов U или первые min(M,N) столбцов VT возвращаются в массивах U и VT
Смотри также
SingularValueDecompositionDC, SingularValueDecompositionQRPivot