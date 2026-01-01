- HasNan
- ReplaceNan
- ReplaceToZero
- NormalizeDouble
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ReplaceToZero
将矩阵/向量中的小值替换为零值，并返回替换的元素数量。
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ulong vector::ReplaceToZero(
参数
abs_tol
[in] 与向量/矩阵元素相比的绝对公差值。若向量/矩阵的绝对值小于或等于绝对公差值，则元素替换为零。在复数情况下，将复数值（sqrt(value.real*value.real+value.imag*value.imag)）与绝对公差值进行比较。
返回值
被替换为零的矩阵/向量小元素数。
示例
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matrixf a={{ 1, 1, 2, 3, 4},