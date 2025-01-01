Оператор матричного произведения @

Оператор @ в языке MQL5 реализует матричное умножение по правилам линейной алгебры. Он позволяет выполнять произведение матриц, векторов и скалярное произведение векторов.

Поддерживаемые типы элементов:

float

double

complex<float>

complex<double>

Важно: типы элементов в левом и правом операндах должны совпадать.

Примеры использования

1. Матричное умножение (матрица × матрица)

matrix A(2, 3);

matrix B(3, 2);

matrix C = A @ B; // Результат: матрица C размером [2,2]

2. Матричное умножение (матрица × вектор)

matrix M(2, 3);

vector V(3);

vector R = M @ V; // Результат: вектор R из 2 элементов

3. Матричное умножение (вектор × матрица)

matrix M(2, 3);

vector V(1, 2);

vector R = V @ M; // Результат: вектор R из 3 элементов

4. Скалярное произведение (вектор × вектор)

vector V1(1, 3), V2(1, 3);

double r = V1 @ V2; // Результат: скаляр

Примечание

Размерности должны соответствовать правилам умножения: число столбцов в первом операнде = числу строк во втором.

В случае ошибки размерностей будет выброшено исключение на этапе выполнения.

Векторы слева считаются горизонтальными (1×n).

Векторы справа считаются вертикальными (n×1).

Приоритет опреации @ соответствует приоритету умножения, т.е. для записи вида D=C+A@B, сначала будет произведено матричное умножение T=A@B, затем поэлементное сложение D=C+T.

Смотри также

MatMul, GeMM, Kron, Dot,