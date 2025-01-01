DocumentationSections
Opérateurs 

Opérateurs

Les opérateurs du langage décrivent les opérations algorithmiques qui doivent être exécutées pour accomplir une tâche. Le corps du programme est une suite de tels opérateurs. Les opérateurs qui se suivent sont séparés par des points-virgules.

Opérateur

Description

Opérateur composé {}

Un ou plusieurs opérateurs de tout type, entourés d'accolades {}

Opérateur d'expression (;)

Toute expression qui se termine par un point-virgule (;)

Opérateur return

Termine la fonction courante et rend le contrôle au programme appelant

Opérateur conditionnel if-else

Est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un choix

Opérateur conditionnel ?:

Une simple analogie de l'opérateur conditionnel if-else

Opérateur de sélection switch

Passe le contrôle à l'opérateur correspondant à la valeur de l'expression

Opérateur de boucle while

Effectue une opération jusqu'à ce que l'expression vérifiée soit fausse. L'expression est vérifiée avant chaque itération

Opérateur de boucle for

Effectue une opération jusqu'à ce que l'expression vérifiée soit fausse. L'expression est vérifiée avant chaque itération

Opérateur de boucle do-while

Effectue une opération jusqu'à ce que l'expression vérifiée soit fausse. La condition de fin est vérifiée après chaque boucle. Le corps de la boucle est toujours effectué au moins une fois.

Opérateur break

Termine l'exécution de l'opérateur switch, while, do-while ou for

Opérateur continue

Passe le contrôle au début de l'itération suivante de l'opérateur while, do-while ou for

Opérateur de produit matriciel @

L'opérateur MQL5 @ implémente la multiplication matricielle selon les règles de l'algèbre linéaire. Il permet de multiplier des matrices et des vecteurs, ainsi que la multiplication scalaire des vecteurs.

Opérateur new

Crée un objet de la taille désirée et retourne un descripteur de l'objet créé.

Opérateur delete

Supprime un objet créé avec l'opérateur new

Un opérateur peut occuper une ou plusieurs lignes. Deux opérateurs ou plus peuvent être situés sur la même ligne. Les opérateurs ayant un contrôle sur l'ordre d'exécution (if, if-else, switch, while et for) peuvent être imbriqués les uns dans les autres.

Exemple :

if(Month() == 12)
  if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

Voir aussi

Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets