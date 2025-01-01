- Opérateurs Composés
- Opérateur d'Expression
- Opérateur Return
- Opérateur Conditionnel if-else
- Opérateur Ternaire ?:
- Opérateur Switch
- Opérateur de Boucle while
- Opérateur de Boucle for
- Opérateur de Boucle do while
- Opérateur Break
- Opérateur Continue
- Opérateur de produit matriciel @
- Opérateur de Création d'Objet new
- Opérateur de Suppression d'Objet delete
Opérateurs
Les opérateurs du langage décrivent les opérations algorithmiques qui doivent être exécutées pour accomplir une tâche. Le corps du programme est une suite de tels opérateurs. Les opérateurs qui se suivent sont séparés par des points-virgules.
|
Opérateur
|
Description
|
Un ou plusieurs opérateurs de tout type, entourés d'accolades {}
|
Toute expression qui se termine par un point-virgule (;)
|
Opérateur return
|
Termine la fonction courante et rend le contrôle au programme appelant
|
Opérateur conditionnel if-else
|
Est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un choix
|
Une simple analogie de l'opérateur conditionnel if-else
|
Opérateur de sélection switch
|
Passe le contrôle à l'opérateur correspondant à la valeur de l'expression
|
Opérateur de boucle while
|
Effectue une opération jusqu'à ce que l'expression vérifiée soit fausse. L'expression est vérifiée avant chaque itération
|
|
Opérateur de boucle do-while
|
Effectue une opération jusqu'à ce que l'expression vérifiée soit fausse. La condition de fin est vérifiée après chaque boucle. Le corps de la boucle est toujours effectué au moins une fois.
|
Opérateur break
|
Termine l'exécution de l'opérateur switch, while, do-while ou for
|
Opérateur continue
|
Passe le contrôle au début de l'itération suivante de l'opérateur while, do-while ou for
|
Opérateur de produit matriciel @
|
L'opérateur MQL5 @ implémente la multiplication matricielle selon les règles de l'algèbre linéaire. Il permet de multiplier des matrices et des vecteurs, ainsi que la multiplication scalaire des vecteurs.
|
Opérateur new
|
Crée un objet de la taille désirée et retourne un descripteur de l'objet créé.
|
Opérateur delete
|
Supprime un objet créé avec l'opérateur new
Un opérateur peut occuper une ou plusieurs lignes. Deux opérateurs ou plus peuvent être situés sur la même ligne. Les opérateurs ayant un contrôle sur l'ordre d'exécution (if, if-else, switch, while et for) peuvent être imbriqués les uns dans les autres.
Exemple :
|
if(Month() == 12)
