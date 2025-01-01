Opérateurs

Les opérateurs du langage décrivent les opérations algorithmiques qui doivent être exécutées pour accomplir une tâche. Le corps du programme est une suite de tels opérateurs. Les opérateurs qui se suivent sont séparés par des points-virgules.

Un opérateur peut occuper une ou plusieurs lignes. Deux opérateurs ou plus peuvent être situés sur la même ligne. Les opérateurs ayant un contrôle sur l'ordre d'exécution (if, if-else, switch, while et for) peuvent être imbriqués les uns dans les autres.

Exemple :

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

Voir aussi

Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets