Operatörler

Dil operatörleri, bir görevi başarmak için çalıştırılması gereken bazı algoritmik işlemleri tarif eder. Program gövdesi, bu gibi bir dizi operatörden oluşur. Birbirini takip eden operatörler, noktalı virgül ile ayrılır.

Operatör Açıklama Birleşik operatör {} Çengel parantez içine iliştirilmiş, bir veya daha fazla operatör {} İfade operatörü (;) Noktalı virgül (;) ile biten her ifade return operatörü Mevcut fonksiyonu sonlandırır ve kontrolü çağrılan programa döndürür if-else koşullu operatör Seçim yapmak gerektiğinde kullanılır ?: koşullu operatör if-else koşullu operatörünün basit bir benzeri switch seçim operatörü Kontrolü ifade değerine karşılık gelen operatöre geçirir while döngü operatörü Bir operatörü, kontrol edilen ifade yanlış olana kadar gerçekleştirir. İfade her tekrar öncesi kontrol edilir for döngü operatörü Bir operatörü, kontrol edilen ifade yanlış olana kadar gerçekleştirir. İfade her tekrar öncesi kontrol edilir do-while döngü operatörü Bir operatörü, kontrol edilen ifade yanlış olana kadar gerçekleştirir. Her tekrardan sonra son koşul kontrol edilir. Döngü gövdesi en az bir kere çalıştırılır. break operatörü İliştirildiği en yakın dışsal döngü operatörünü (switch, while, do-while veya for) sonlandırır continue operatörü Kontrolü, en yakın dışsal döngü operatörünün (switch, while, do-while veya for) başlangıcına geçirir Matris çarpımı operatörü @ @ MQL5 operatörü lineer cebir kurallarına göre matris çarpımı gerçekleştirir. Matrisleri ve vektörleri çarpmanın yanı sıra vektörlerin skaler çarpımını gerçekleştirmeye de olanak sağlar. new operatörü Uygun büyüklükte bir nesne oluşturur ve oluşturulan nesnenin bir tarifcisine dönüş yapar. delete operatörü new operatörü ile oluşturulmuş nesneyi siler

Bir operatör, bir veya daha fazla satırı işgal edebilir. İki veya daha fazla operatör aynı satırda yer alabilir. İfade emrini kontrol eden operatörler (if, if-else, switch, while ve for), birbirleriyle iç içe olabilirler.

Örnek:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Mutlu yıllar!");

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi