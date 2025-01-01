- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 행렬 곱 연산자 @
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
연산자
언어 연산자는 작업을 수행하기 위해 실행해야 하는 일부 알고리즘 작업을 설명합니다. 프로그램 본문은 이러한 연산자의 시퀀스입니다. 연산자가 하나씩 세미콜론으로 구분됩니다.
|
연산자
|
설명
|
중괄호 {}로 묶인 모든 유형의 하나 이상의 연산자
|
세미콜론(;)으로 끝나는 식
|
반환 연산자
|
현재 기능을 종료하고 호출 프로그램으로 제어 권한을 반환합니다.
|
if-else 조건부 연산자
|
선택을 해야 할 때 사용합니다
|
?: 조건부 연산자
|
if-else 조건부 연산자의 간단한 아날로그
|
switch 선택 연산자
|
식 값에 해당하는 연산자에게 컨트롤을 전달합니다.
|
while 루프 연산자
|
선택한 표현식이 거짓이 될 때까지 연산자를 수행합니다. 각 반복 전에 식이 검사됩니다
|
for 루프 연산자
|
선택한 표현식이 거짓이 될 때까지 연산자를 수행합니다. 각 반복 전에 식이 검사됩니다
|
do-while 루프 연산자
|
선택한 표현식이 거짓이 될 때까지 연산자를 수행합니다. 각 루프 후 종료 조건이 점검됩니다. 루프 본문은 항상 한 번 이상 실행됩니다.
|
break 연산자
|
가장 가까운 외부 연산자 스위치의 실행을 종료합니다(do-while 또는 for)
|
continue 연산자
|
제어 권한을 가장 가까운 외부 루프 연산자의 시작 부분에 전달합니다(do-while 또는 for).
|
행렬 곱 연산자 @
|
@ MQL5 연산자는 선형 대수의 규칙에 따라 행렬 곱셈을 구현합니다. 벡터의 스칼라 곱셈을 수행 할 뿐만 아니라 곱하기 행렬 및 벡터 를 곱할 수 있습니다.
|
new 연산자
|
적절한 크기의 개체를 만들고 생성된 개체의 설명자를 반환합니다.
|
delete 연산자
|
새 연산자가 만든 개체를 삭제합니다
하나의 연산자가 하나 이상의 라인을 차지할 수 있습니다. 둘 이상의 연산자를 같은 줄에 배치할 수 있습니다. 실행 순서를 제어하는 연산자(만약, if-else, switching, while 및 for)를 서로 내포할 수 있습니다.
예제:
|
if(Month() == 12)
더 보기