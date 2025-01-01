Справочник MQL5Основы языкаОператорыСоставной оператор
Составной оператор
Составной оператор (блок) состоит из одного или большего числа операторов любого типа, заключенных в фигурные скобки { }. После закрывающейся фигурной скобки не должно быть точки с запятой (;).
Пример:
if(x==0)
