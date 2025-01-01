Составной оператор

Составной оператор (блок) состоит из одного или большего числа операторов любого типа, заключенных в фигурные скобки { }. После закрывающейся фигурной скобки не должно быть точки с запятой (;).

Пример:

if(x==0)

{

Print("invalid position x = ",x);

return;

}

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов