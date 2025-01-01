Operadores

Los operadores del lenguaje describen algunas acciones algorítmicas que tienen que ser ejecutadas para resolver el problema. El cuerpo del programa es una secuencia de estos operadores. Los operadores siguen uno detrás del otro y se separan con el punto y coma.

Operador Descripción Operador compuesto {} Uno o más operadores de cualquier tipo encerrados entre las llaves { } Operador-expresión (;) Cualquier expresión que se termina con el punto y coma (;) Operador return Termina la ejecución de la función corriente y devuelve el control al programa iniciador Operador condicional if-else Se usa si hay necesidad de hacer una elección Operador condicional ?: Un análogo más simple del operador condicional if-else Operador de selección switch Pasa el control al operador que corresponde al valor de la expresión Operador cíclico while Ejecuta un operador hasta que la expresión verificada no sea falsa. El chequeo de la expresión se realiza antes de cada iteración Operador cíclico for Ejecuta un operador hasta que la expresión verificada no sea falsa. El chequeo de la expresión se realiza antes de cada iteración Operador cíclico do-while Ejecuta un operador hasta que la expresión verificada no sea falsa. El chequeo de la condición del fin se realiza al final, después de cada ronda del ciclo. El cuerpo del ciclo se ejecuta por lo menos una vez. Operador break Suspende la ejecución del operador externo adjunto más próximo switch, while, do-while o for Operador continue Pasa el control al inicio del operador cíclico externo más próximo while, do-while o for Operador @ Implementa la multiplicación de matrices según las reglas del álgebra lineal. Permite realizar el producto de matrices, vectores y el producto escalar de vectores. Operador new Crea el objeto del tamaño correspondiente y devuelve el descriptor del objeto creado. Operador delete Elimina el objeto creado por el operador new.

Un operador puede ocupar una o más líneas. Dos o más operadores pueden ubicarse en una línea. Los operadores que controlan el orden de ejecución (if, if-else, switch, while y for) pueden ser insertados uno en otro.

Ejemplo:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos