Циклы for и while производят проверку окончания в начале, а не в конце цикла. Третий оператор цикла do - while проверяет условие окончания в конце, после каждого прохода цикла. Тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.

do
   оператор;
while(выражение);

Сначала выполняется оператор, затем вычисляется выражение. Если оно истинно, то оператор выполняется снова и т.д. Если выражение становится ложным, цикл заканчивается.

Примечание

Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().

Пример:

//--- вычисление последовательности чисел Фибоначчи
   int counterFibonacci=15;
   int i=0,first=0,second=1;
   int currentFibonacciNumber;
   do
     {
      currentFibonacciNumber=first+second;
      Print("i = ",i,"  currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);
      first=second;
      second=currentFibonacciNumber;
      i++; // без этого оператора получится бесконечный цикл!!
     }
   while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

