Оператор цикла do while

Циклы for и while производят проверку окончания в начале, а не в конце цикла. Третий оператор цикла do - while проверяет условие окончания в конце, после каждого прохода цикла. Тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.

do

оператор;

while(выражение);

Сначала выполняется оператор, затем вычисляется выражение. Если оно истинно, то оператор выполняется снова и т.д. Если выражение становится ложным, цикл заканчивается.

Примечание

Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().

Пример:

//--- вычисление последовательности чисел Фибоначчи

int counterFibonacci=15;

int i=0,first=0,second=1;

int currentFibonacciNumber;

do

{

currentFibonacciNumber=first+second;

Print("i = ",i," currentFibonacciNumber = ",currentFibonacciNumber);

first=second;

second=currentFibonacciNumber;

i++; // без этого оператора получится бесконечный цикл!!

}

while(i<counterFibonacci && !IsStopped());

