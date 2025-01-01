- Составной оператор
Оператор цикла do while
Циклы for и while производят проверку окончания в начале, а не в конце цикла. Третий оператор цикла do - while проверяет условие окончания в конце, после каждого прохода цикла. Тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.
do
Сначала выполняется оператор, затем вычисляется выражение. Если оно истинно, то оператор выполняется снова и т.д. Если выражение становится ложным, цикл заканчивается.
Примечание
Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().
Пример:
//--- вычисление последовательности чисел Фибоначчи
