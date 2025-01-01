Оператор продолжения continue

Оператор continue передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for, вызывая начало следующей итерации. Этот оператор по действию противоположен оператору break.

Пример:

//--- сумма всех ненулевых элементов

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов