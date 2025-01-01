ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор продолжения continue 

Оператор продолжения continue

Оператор continue передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for, вызывая начало следующей итерации. Этот оператор по действию противоположен оператору break.

Пример:

//--- сумма всех ненулевых элементов
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

