Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор продолжения continue
- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Оператор продолжения continue
Оператор continue передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for, вызывая начало следующей итерации. Этот оператор по действию противоположен оператору break.
Пример:
|
//--- сумма всех ненулевых элементов
Смотри также
Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов