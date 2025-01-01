Operatoren

Operatoren der Sprache beschreiben einige algorithmische Handlungen, die man für die Aufgabenloesung durchführen muss. Programmkörper ist die Folge solches Operators. Die aufeinander folgenden Operatoren werden durch Semikolon getrennt.

Operator Beschreibung Zusammengesetzter Operator {} eine oder mehrere Operatoren des Typs in geschweiften Klammern { } Operator-Ausdruck (;) Jeder Ausdruck der mit Semikolon beendet (;) Operator return Unterbricht die laufende Funktion und gibt die Steuerung dem Aufrufprogramm zurück. Konditionaloperator if-else Verwendet bei der Notwendigkeit, die Wahl zu treffen Wenn-Anweisung ?: Einfacherer Analog der Anweisung if-else Auswahlanweisung switch Gibt die Steuerung der Anweisung, die dem Ausdruckswert entspricht Zyklusanweisung while Anweisung wird durchgeführt, bis der Ausdruck falsch ist. Ausdruckspruefung wird vor jeder Iteraion durchgeführt. Zyklusanweisung for Anweisung wird durchgeführt, bis der Ausdruck falsch ist. Ausdruckspruefung wird vor jeder Iteraion durchgeführt Zyklusanweisung do-while Anweisung wird durchgeführt, bis der Ausdruck falsch ist. Pruefung der Schlussbedingung wird am Ende, nach jedem Zyklusgang durchgeführt. Zykluskoerper wird immer wenigstens einmal durchgeführt. Anweisung break Unterbricht die Durchführung der naechsten eingebettenen Aussenanweisung switch, while, do-while oder for Anweisung continue Gibt die Steuerung am Ende der naechsten Aussenzyklusanweisung while, do-while oder for Matrixproduktoperator @ Der MQL5-Operator @ implementiert die Matrixmultiplikation nach den Regeln der linearen Algebra. Er ermöglicht die Multiplikation von Matrizen und Vektoren sowie die Skalarmultiplikation von Vektoren. Anweisung new Erzeugt das Objekt entsprechender Größe und gibt Descriptor des erzeugten Objektes zurück. Anweisung delete Entfernt das von Anweisung new geschaffenes Objekt

Anweisung kann eine oder mehrere Zeilen besetzen. Zwei oder mehrere Anweisungen können sich auf einer Zeile befinden. Anweisungen, Die die Reihenfolge der Befehle regeln (if, if-else, switch, while und for) können in einander eingebettet sein.

Beispiel:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

