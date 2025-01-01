Operatori

Gli operatori del linguaggio descrivono alcune operazioni algoritmiche che devono essere eseguite per realizzare un compito. Il corpo del programma è una sequenza di tali operatori. Gli operatori si susseguono uno ad uno, e sono separati da un punto e virgola.

Operatore Descrizione Operatore Composto {} Uno o più operatori di qualsiasi tipo, racchiuso tra parentesi graffe {} Espressione operatore (;) Qualsiasi espressione che termina con un punto e virgola (;) operatore return Termina la corrente funzione e restituisce il controllo al programma chiamante if-else operatore condizionale Viene utilizzato quando è necessario fare una scelta ?: operatore condizionale Un analogo semplice dell'operatore condizionale if-else operatore di selezione switch Passa il controllo all'operatore, che corrisponde al valore dell' espressione operatore ciclico while Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione operatore ciclico for Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione operatore ciclico do-while Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. La condizione di fine è verificata, dopo ogni ciclo. Il corpo del ciclo viene sempre eseguito almeno una volta. operatore break Termina l'esecuzione del più vicino operatore switch, while, do-while o for, collegato operatore continue Passa il controllo all'inizio del più vicino operatore ciclo esterno, while, do-while o for Operatore prodotto di matrice @ L'operatore MQL5 @ implementa la moltiplicazione di matrici secondo le regole dell'algebra lineare. Consente di moltiplicare matrici e vettori, nonché di eseguire la moltiplicazione scalare dei vettori. operatore new Crea un oggetto di grandezza appropriata e restituisce un descrittore dell'oggetto creato. operatore delete Elimina l'oggetto creato dall'operatore new

Un operatore può occupare una o più righe. Due o più operatori possono trovarsi nella stessa riga. Gli operatori che controllano oltre l'ordine di esecuzione (if, if-else, switch, while e for) possono essere annidati l'uno nell'altro.

Esempio:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Felice Anno Nuovo!");

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti