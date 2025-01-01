DocumentazioneSezioni
Gli operatori del linguaggio descrivono alcune operazioni algoritmiche che devono essere eseguite per realizzare un compito. Il corpo del programma è una sequenza di tali operatori. Gli operatori si susseguono uno ad uno, e sono separati da un punto e virgola.

Operatore

Descrizione

Operatore Composto {}

Uno o più operatori di qualsiasi tipo, racchiuso tra parentesi graffe {}

Espressione operatore (;)

Qualsiasi espressione che termina con un punto e virgola (;)

operatore return

Termina la corrente funzione e restituisce il controllo al programma chiamante

if-else operatore condizionale

Viene utilizzato quando è necessario fare una scelta

?: operatore condizionale

Un analogo semplice dell'operatore condizionale if-else

operatore di selezione switch

Passa il controllo all'operatore, che corrisponde al valore dell' espressione

operatore ciclico while

Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione

operatore ciclico for

Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione

operatore ciclico do-while

Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. La condizione di fine è verificata, dopo ogni ciclo. Il corpo del ciclo viene sempre eseguito almeno una volta.

operatore break

Termina l'esecuzione del più vicino operatore switch, while, do-while o for, collegato

operatore continue

Passa il controllo all'inizio del più vicino operatore ciclo esterno, while, do-while o for

Operatore prodotto di matrice @

L'operatore MQL5 @ implementa la moltiplicazione di matrici secondo le regole dell'algebra lineare. Consente di moltiplicare matrici e vettori, nonché di eseguire la moltiplicazione scalare dei vettori.

operatore new

Crea un oggetto di grandezza appropriata e restituisce un descrittore dell'oggetto creato.

operatore delete

Elimina l'oggetto creato dall'operatore new

Un operatore può occupare una o più righe. Due o più operatori possono trovarsi nella stessa riga. Gli operatori che controllano oltre l'ordine di esecuzione (if, if-else, switch, while e for) possono essere annidati l'uno nell'altro.

Esempio:

if(Month() == 12)
  if(Day() == 31) Print("Felice Anno Nuovo!");

