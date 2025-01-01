- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
Operatori
Gli operatori del linguaggio descrivono alcune operazioni algoritmiche che devono essere eseguite per realizzare un compito. Il corpo del programma è una sequenza di tali operatori. Gli operatori si susseguono uno ad uno, e sono separati da un punto e virgola.
|
Operatore
|
Descrizione
|
Uno o più operatori di qualsiasi tipo, racchiuso tra parentesi graffe {}
|
Qualsiasi espressione che termina con un punto e virgola (;)
|
operatore return
|
Termina la corrente funzione e restituisce il controllo al programma chiamante
|
if-else operatore condizionale
|
Viene utilizzato quando è necessario fare una scelta
|
?: operatore condizionale
|
Un analogo semplice dell'operatore condizionale if-else
|
operatore di selezione switch
|
Passa il controllo all'operatore, che corrisponde al valore dell' espressione
|
operatore ciclico while
|
Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione
|
operatore ciclico for
|
Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. L'espressione viene controllata prima di ogni iterazione
|
operatore ciclico do-while
|
Esegue un operatore fino a quando l'espressione controllata diventa falsa. La condizione di fine è verificata, dopo ogni ciclo. Il corpo del ciclo viene sempre eseguito almeno una volta.
|
operatore break
|
Termina l'esecuzione del più vicino operatore switch, while, do-while o for, collegato
|
operatore continue
|
Passa il controllo all'inizio del più vicino operatore ciclo esterno, while, do-while o for
|
Operatore prodotto di matrice @
|
L'operatore MQL5 @ implementa la moltiplicazione di matrici secondo le regole dell'algebra lineare. Consente di moltiplicare matrici e vettori, nonché di eseguire la moltiplicazione scalare dei vettori.
|
operatore new
|
Crea un oggetto di grandezza appropriata e restituisce un descrittore dell'oggetto creato.
|
operatore delete
|
Elimina l'oggetto creato dall'operatore new
Un operatore può occupare una o più righe. Due o più operatori possono trovarsi nella stessa riga. Gli operatori che controllano oltre l'ordine di esecuzione (if, if-else, switch, while e for) possono essere annidati l'uno nell'altro.
Esempio:
|
if(Month() == 12)
Vedi anche
Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti