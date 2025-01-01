Оператор-выражение

Любое выражение, заканчивающееся точкой с запятой (;), является оператором. Далее следуют примеры операторов-выражений.

Оператор присваивания:

Идентификатор = выражение;

x=3;

y=x=3;

bool equal=(x==y);

В выражении оператор присваивания может присутствовать много раз. В этом случае обработка выражения ведется справа налево.



Оператор вызова функции:

Имя_функции (аргумент1,..., аргументN);

FileClose(file);



Пустой оператор

Состоит только из точки с запятой (;) и используется для обозначения пустого тела управляющего оператора.

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов