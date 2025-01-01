Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор-выражение
- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Оператор-выражение
Любое выражение, заканчивающееся точкой с запятой (;), является оператором. Далее следуют примеры операторов-выражений.
Оператор присваивания:
Идентификатор = выражение;
|
x=3;
В выражении оператор присваивания может присутствовать много раз. В этом случае обработка выражения ведется справа налево.
Оператор вызова функции:
Имя_функции (аргумент1,..., аргументN);
|
FileClose(file);
Пустой оператор
Состоит только из точки с запятой (;) и используется для обозначения пустого тела управляющего оператора.
