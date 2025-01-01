ドキュメントセクション
演算子

言語演算子はタスク達成のために実行しなければならないいくつかのアルゴリズムの動作を示します。プログラム本体は、このような処理の連続です。１つ１つの演算はセミコロンで区切られます。

演算子

説明

重文演算子（ {} ）

中括弧 {} で囲まれた１つまたは複数の任意の型の演算子。

式の演算子（ ; ）

セミコロン（ ; ）で終わる式。

return 演算子

関数を終了し、制御を呼び出し元のプログラムに返します。

if-else 条件演算子

選択が必要な時に使用されます。

?: 条件演算子

if-else 条件演算子より簡単な構文で同じ機能を持ちます。

switch 選択演算子

式の値と一致する定数に処理の制御を与えます。

while 反復演算子

式が false になるまで、演算が反復的に実行されます。式は各反復の前にチェックされます。

for 反復演算子

式が false になるまで、演算が反復的に実行されます。式は各反復の前にチェックされます。

do-while 反復演算子

式が false になるまで、演算が反復的に実行されます。終了条件は各ループの後にチェックされます。ループ本体は常に少なくとも1回実行されます。

break 演算子

最も近くにある外側の switch、while、do-while、または for の処理から抜けます。

continue 演算子

最も近くにある外側の while、do-while、または for の反復処理の始まりに制御を与えます。

行列積演算子@

@ MQL5演算子は、線形代数のルールに従って行列の積を実装するための演算子です。この演算子を使用することで、行列とベクトルの乗算や、ベクトルのスカラー倍を行うことができます。

new 演算子

適切なサイズのオブジェクトを作成し作成したオブジェクトの記述子を返します。

delete 演算子

new 演算子によって作成されたオブジェクトを削除します。

1 つの演算子が複数の行を占めることがあり、反対に複数の演算子が 1 行で記述されることもあります。実行命令を制御する演算子（ if、if-else、switch、while 及び for ）は互いに入れ子にすることが出来ます。

例:

if(Month() == 12)
if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

参照

