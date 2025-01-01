演算子

言語演算子はタスク達成のために実行しなければならないいくつかのアルゴリズムの動作を示します。プログラム本体は、このような処理の連続です。１つ１つの演算はセミコロンで区切られます。

1 つの演算子が複数の行を占めることがあり、反対に複数の演算子が 1 行で記述されることもあります。実行命令を制御する演算子（ if、if-else、switch、while 及び for ）は互いに入れ子にすることが出来ます。

例:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

参照

変数の初期化、変数のアクセス権スコープとライフタイム、オブジェクトの作成と解徐