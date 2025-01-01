操作符

语言操作符必须对执行完成任务的一些运算法操作进行描述。程序本身是这样的序列语句。语句逐个随后以分号分离。

一个语句能占领一条或几条线。二个或更多语句可能位于同样线。控制执行顺序的语句(if, if-else, switch, while and for) 可以相互插入。

示例：

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

