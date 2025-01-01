文档部分
MQL5参考语言基础操作符 

操作符

语言操作符必须对执行完成任务的一些运算法操作进行描述。程序本身是这样的序列语句。语句逐个随后以分号分离。

操作符

描述

Compound operator {}

花括号 {}括起来的一个或者多个任一类型操作符

Expression operator (;)

分号 (;)结尾的表达式

return 操作符

终止当前函数和返回控制访问程序

if-else 假设操作符

需要作出选择时使用

?: 假设操作符

if-else假设操作符的简单类似物

switch 选择操作符

控制与表达式值一致的操作符

while 循环操作符

执行操作符直到表达式变成错误。每次重复前都要检查表达式。

for 循环操作符

执行操作符直到表达式变成错误。每次重复前都要检查表达式。

do-while 循环操作符

执行操作符直到表达式变成错误。每次循环后进行检测。循环主体至少执行一次。

break 操作符

终止执行最近的外部操作符， while，do-while 或者 for

continue 操作符

控制最近的外部循环操作符 while，do-while 或者for的起点。

矩阵乘法运算符 @

@ MQL5 运算符根据线性代数规则实现矩阵乘法。它允许将矩阵和向量相乘，以及执行向量的标量乘法。

new 操作符

创建大小合适的对象以及返回创建对象的描述符。

delete 操作符

删除新操作符创建的对象

一个语句能占领一条或几条线。二个或更多语句可能位于同样线。控制执行顺序的语句(if, if-else, switch, while and for) 可以相互插入。

示例：

if(Month() == 12)
  if(Day() == 31) Print("Happy New Year!");

另见

变量初始化可见范围和变量使用期创建和删除对象