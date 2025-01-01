- 复合操作符
- 表达式操作符
- 返回操作符
- 假设操作符if-else
- 假设操作符？：
- 循环操作符 while
- 切换操作符
- 循环操作符 for
- 循环操作符 do while
- 嵌入操作符
- 继续操作符
- 矩阵乘法运算符 @
- 对象创建操作符new
- 对象删除操作符delete
操作符
语言操作符必须对执行完成任务的一些运算法操作进行描述。程序本身是这样的序列语句。语句逐个随后以分号分离。
|
操作符
|
描述
|
花括号 {}括起来的一个或者多个任一类型操作符
|
分号 (;)结尾的表达式
|
return 操作符
|
终止当前函数和返回控制访问程序
|
if-else 假设操作符
|
需要作出选择时使用
|
?: 假设操作符
|
if-else假设操作符的简单类似物
|
switch 选择操作符
|
控制与表达式值一致的操作符
|
while 循环操作符
|
执行操作符直到表达式变成错误。每次重复前都要检查表达式。
|
for 循环操作符
|
执行操作符直到表达式变成错误。每次重复前都要检查表达式。
|
do-while 循环操作符
|
执行操作符直到表达式变成错误。每次循环后进行检测。循环主体至少执行一次。
|
break 操作符
|
终止执行最近的外部操作符， while，do-while 或者 for
|
continue 操作符
|
控制最近的外部循环操作符 while，do-while 或者for的起点。
|
矩阵乘法运算符 @
|
@ MQL5 运算符根据线性代数规则实现矩阵乘法。它允许将矩阵和向量相乘，以及执行向量的标量乘法。
|
new 操作符
|
创建大小合适的对象以及返回创建对象的描述符。
|
delete 操作符
|
删除新操作符创建的对象
一个语句能占领一条或几条线。二个或更多语句可能位于同样线。控制执行顺序的语句(if, if-else, switch, while and for) 可以相互插入。
示例：
|
if(Month() == 12)
另见
变量初始化 ， 可见范围和变量使用期 ， 创建和删除对象