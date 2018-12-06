Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MicroPivots - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3224
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Micro Pivots отображает выбранные уровни Фибоначчи между двумя скользящими средними.
Имеет тридцать два настраиваемых параметра:
- First MA period - период расчёта первой скользящей средней
- First MA method - метод расчёта первой скользящей средней
- First MA applied price - цена расчёта первой скользящей средней
- Second MA period - период расчёта второй скользящей средней
- Second MA method - метод расчёта второй скользящей средней
- Second MA applied price - цена расчёта второй скользящей средней
- Show Fibo-level 1 - показывать уровень 1 Фибоначчи
- Fibo-level 1 value - значение уровня 1 Фибоначчи
- Show Fibo-level 2- показывать уровень 2 Фибоначчи
- Fibo-level 2 value - значение уровня 2 Фибоначчи
- Show Fibo-level 3 - показывать уровень 3 Фибоначчи
- Fibo-level 3 value - значение уровня 3 Фибоначчи
- Show Fibo-level 4 - показывать уровень 4 Фибоначчи
- Fibo-level 4 value - значение уровня 4 Фибоначчи
- Show Fibo-level 5 - показывать уровень 5 Фибоначчи
- Fibo-level 5 value - значение уровня 5 Фибоначчи
- Show Fibo-level 6 - показывать уровень 6 Фибоначчи
- Fibo-level 6 value - значение уровня 6 Фибоначчи
- Show Fibo-level 7 - показывать уровень 7 Фибоначчи
- Fibo-level 7 value - значение уровня 7 Фибоначчи
- Show Fibo-level 8 - показывать уровень 8 Фибоначчи
- Fibo-level 8 value - значение уровня 8 Фибоначчи
- Show Fibo-level 9 - показывать уровень 9 Фибоначчи
- Fibo-level 9 value - значение уровня 9 Фибоначчи
- Show Fibo-level 10 - показывать уровень 10 Фибоначчи
- Fibo-level 10 value - значение уровня 10 Фибоначчи
- Show Fibo-level 11 - показывать уровень 11 Фибоначчи
- Fibo-level 11 value - значение уровня 11 Фибоначчи
- Show Fibo-level 12 - показывать уровень 12 Фибоначчи
- Fibo-level 12 value - значение уровня 12 Фибоначчи
- Show Fibo-level 13 - показывать уровень 13 Фибоначчи
- Fibo-level 13 value - значение уровня 13 Фибоначчи
Типы скользящих средних, которые можно выбрать в качестве метода расчёта:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Spread_Oscillator
Индикатор Spread OscillatorNonLag
Индикатор Non lag average
Acceleration_Deceleration_AC_MTF
Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator OscillatorMarket_Sessions
Индикатор Market Session