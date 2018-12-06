CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MicroPivots - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3224
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Micro Pivots отображает выбранные уровни Фибоначчи между двумя скользящими средними.

Имеет тридцать два настраиваемых параметра:

  • First MA period - период расчёта первой скользящей средней
  • First MA method - метод расчёта первой скользящей средней
  • First MA applied price - цена расчёта первой скользящей средней
  • Second MA period - период расчёта второй скользящей средней
  • Second MA method - метод расчёта второй скользящей средней
  • Second MA applied price - цена расчёта второй скользящей средней
  • Show Fibo-level 1 - показывать уровень 1 Фибоначчи
  • Fibo-level 1 value - значение уровня 1 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 2- показывать уровень 2 Фибоначчи
  • Fibo-level 2 value - значение уровня 2 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 3 - показывать уровень 3 Фибоначчи
  • Fibo-level 3 value - значение уровня 3 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 4 - показывать уровень 4 Фибоначчи
  • Fibo-level 4 value - значение уровня 4 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 5 - показывать уровень 5 Фибоначчи
  • Fibo-level 5 value - значение уровня 5 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 6 - показывать уровень 6 Фибоначчи
  • Fibo-level 6 value - значение уровня 6 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 7 - показывать уровень 7 Фибоначчи
  • Fibo-level 7 value - значение уровня 7 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 8 - показывать уровень 8 Фибоначчи
  • Fibo-level 8 value - значение уровня 8 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 9 - показывать уровень 9 Фибоначчи
  • Fibo-level 9 value - значение уровня 9 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 10 - показывать уровень 10 Фибоначчи
  • Fibo-level 10 value - значение уровня 10 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 11 - показывать уровень 11 Фибоначчи
  • Fibo-level 11 value - значение уровня 11 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 12 - показывать уровень 12 Фибоначчи
  • Fibo-level 12 value - значение уровня 12 Фибоначчи
  • Show Fibo-level 13 - показывать уровень 13 Фибоначчи
  • Fibo-level 13 value - значение уровня 13 Фибоначчи

Типы скользящих средних, которые можно выбрать в качестве метода расчёта:

Spread_Oscillator Spread_Oscillator

Индикатор Spread Oscillator

NonLag NonLag

Индикатор Non lag average

Acceleration_Deceleration_AC_MTF Acceleration_Deceleration_AC_MTF

Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator

Market_Sessions Market_Sessions

Индикатор Market Session