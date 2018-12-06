Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator - мультитаймфреймный осциллятор Билла Вильямся AC (Accelerator Oscillator) с настраиваемыми параметрами.

Имеет пять настраиваемых параметров:

AO Fast MA period - период расчёта быстрой SMA индикатора Awesome Oscillator

- период расчёта быстрой SMA индикатора Awesome Oscillator AO Slow MA period - период расчёта медленной SMA индикатора Awesome Oscillator

- период расчёта медленной SMA индикатора Awesome Oscillator AC MA period - период SMA для расчёта ускорения/замедления

- период SMA для расчёта ускорения/замедления AC timeframe - таймфрейм, с которого будут отображены данные AC на текущем графике

- таймфрейм, с которого будут отображены данные AC на текущем графике Drawing mode - режим рисования

- режим рисования Steps - лесенкой

- лесенкой

Slope - наклонными линиями





Рис.1. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Steps





Рис.2. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Slope