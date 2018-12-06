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Индикаторы

Acceleration_Deceleration_AC_MTF - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2668
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator - мультитаймфреймный осциллятор Билла Вильямся AC (Accelerator Oscillator) с настраиваемыми параметрами.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • AO Fast MA period - период расчёта быстрой SMA индикатора Awesome Oscillator
  • AO Slow MA period - период расчёта медленной SMA индикатора Awesome Oscillator
  • AC MA period - период SMA для расчёта ускорения/замедления
  • AC timeframe - таймфрейм, с которого будут отображены данные AC на текущем графике
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Рис.1. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Slope

MicroPivots MicroPivots

Индикатор Micro Pivots

Spread_Oscillator Spread_Oscillator

Индикатор Spread Oscillator

Market_Sessions Market_Sessions

Индикатор Market Session

Stochastic_Convergence_Divergence Stochastic_Convergence_Divergence

Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line