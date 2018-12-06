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Acceleration_Deceleration_AC_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator - мультитаймфреймный осциллятор Билла Вильямся AC (Accelerator Oscillator) с настраиваемыми параметрами.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- AO Fast MA period - период расчёта быстрой SMA индикатора Awesome Oscillator
- AO Slow MA period - период расчёта медленной SMA индикатора Awesome Oscillator
- AC MA period - период SMA для расчёта ускорения/замедления
- AC timeframe - таймфрейм, с которого будут отображены данные AC на текущем графике
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Рис.1. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Данные Accelerator Oscillator с периода H4 на графике H1, Drawing mode = Slope
MicroPivots
Индикатор Micro PivotsSpread_Oscillator
Индикатор Spread Oscillator
Market_Sessions
Индикатор Market SessionStochastic_Convergence_Divergence
Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence line